Глава ВФЛА: Тренеры Чегин и Казарин больше не работают в российской легкой атлетике

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Рабочая группа IAAF по восстановлению российской легкой атлетики считает, что отстраненные за допинговые нарушения тренеры Виктор Чегин и Владимир Казарин продолжают работать со спортсменами.

«Я очень спокоен, когда слышу такие заявления. Потому что знаю, что Чегин и Казарин больше не работают. Определенные сложности когда-то были, но сейчас приложены все усилия, чтобы эти люди не работали», — подчеркнул Шляхтин.

В понедельник в Лондоне прошло заседание совета IAAF, на котором был заслушан доклад Андерсена, главы рабочей группы организации, которая занимается вопросом восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Совету было рекомендовано продлить отстранение национальной федерации, поскольку она еще не выполнила ряд критериев.

Чегин и Казарин были пожизненно отстранены от деятельности, связанной с легкой атлетикой.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом. Выступать на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут только в качестве нейтральных спортсменов, на стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне допуск получили 19 российских легкоатлетов.