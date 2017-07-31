IAAF: Тренеры Чегин и Казарин продолжают работать, несмотря на дисквалификацию

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В понедельник в Лондоне прошло заседание совета IAAF, на нем был заслушан доклад главы рабочей группы организации, которая занимается вопросом восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Совету было рекомендовано продлить отстранение национальной федерации, поскольку она еще не выполнила ряд критериев.

«Отсутствие достаточного числа допинг-проб является одной из основных причин, по которым мы приняли такое решение. Как вы знаете, Российское антидопинговое агентство еще не восстановлено, поэтому оно не может обеспечить полноценной антидопинговой работы на территории страны», — сказал Андерсен.

«Кроме того, мы работаем над изменением культуры, отношения в России к допингу. ВФЛА хочет измениться, демонстрирует это, но работа еще не окончена. Мы видим, что отстраненные тренеры, такие как Чегин и Казарин, продолжают работать», — добавил он.

Чегин и Казарин были пожизненно отстранены от деятельности, связанной с легкой атлетикой.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Выступать на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут только в качестве нейтральных спортсменов. На стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне допуск получили 19 российских легкоатлетов.