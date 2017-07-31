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https://sport.mail.ru/news/athletics/30546620/
31 июля 2017, 23:31 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

IAAF: Тренеры Чегин и Казарин продолжают работать, несмотря на дисквалификацию

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению российской легкой атлетики считает, что отстраненные за допинговые нарушения тренеры Виктор Чегин и Владимир Казарин продолжают работать со спортсменами. Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы Руне Андерсен.

Чегин и Казарин были пожизненно отстранены от деятельности связанной с легкой атлетикой. Увеличить
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В понедельник в Лондоне прошло заседание совета IAAF, на нем был заслушан доклад главы рабочей группы организации, которая занимается вопросом восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Совету было рекомендовано продлить отстранение национальной федерации, поскольку она еще не выполнила ряд критериев.

«Отсутствие достаточного числа допинг-проб является одной из основных причин, по которым мы приняли такое решение. Как вы знаете, Российское антидопинговое агентство еще не восстановлено, поэтому оно не может обеспечить полноценной антидопинговой работы на территории страны», — сказал Андерсен.

«Кроме того, мы работаем над изменением культуры, отношения в России к допингу. ВФЛА хочет измениться, демонстрирует это, но работа еще не окончена. Мы видим, что отстраненные тренеры, такие как Чегин и Казарин, продолжают работать», — добавил он.

Чегин и Казарин были пожизненно отстранены от деятельности, связанной с легкой атлетикой.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Выступать на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут только в качестве нейтральных спортсменов. На стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне допуск получили 19 российских легкоатлетов.
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Глава ВФЛА: Тренеры Чегин и Казарин больше не работают в российской легкой атлетике

Глава ВФЛА: Тренеры Чегин и Казарин больше не работают в российской легкой атлетике

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин опроверг заявление главы рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсена о том, что дисквалифицированные тренеры Виктор Чегин и Владимир Казарин продолжают работать в России. Об этом он сообщил ТАСС.
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