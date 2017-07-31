Рекордсмен мира в беге на 800 м Рудиша пропустит ЧМ по легкой атлетике

«С сожалением и разочарованием должен сообщить, что вынужден пропустить чемпионат мира в Лондоне из-за надрыва четырехглавой мышцы [бедра]», — говорится в сообщении 28-летнего спортсмена.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Its sad and disappointing to announce my no show in the forthcoming <a href="https://twitter.com/hashtag/london2017?src=hash">#london2017</a> WC due to a quad muscle strain. <a href="https://t.co/bdM0Zi4QCd">pic.twitter.com/bdM0Zi4QCd</a></p>— David Rudisha MBS (@rudishadavid) <a href="https://twitter.com/rudishadavid/status/892037762198720512">31 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

Рудиша является двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016) и двукратным чемпионом мира (2011, 2015) в беге на 800 метров. На Олимпийских играх в Лондоне кениец установил мировой рекорд, преодолев эту дистанцию за 1 минуту 40,91 секунды.