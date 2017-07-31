Рекордсмен мира в беге на 800 м Рудиша пропустит ЧМ по легкой атлетике
ТАСС, 31 июля. Кенийский легкоатлет Дэвид Рудиша не примет участия в чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне
из-за травмы. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.
«С сожалением и разочарованием должен сообщить, что вынужден пропустить чемпионат мира в Лондоне
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
Рудиша является двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016) и двукратным чемпионом мира (2011, 2015) в беге на 800 метров. На Олимпийских играх в Лондоне кениец установил мировой рекорд, преодолев эту дистанцию за 1 минуту 40,91 секунды.
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