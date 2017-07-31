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31 июля 2017, 17:40 | Летние: Легкая атлетика | Volga News

Самарские легкоатлеты выиграли четыре медали чемпионата России

В подмосковном Жуковском завершился чемпионат России по легкой атлетике. В нем участвовали сильнейшие спортсмены страны из 70 регионов. Представители Самарской области завоевали 4 медали, из них 3 — золотые.

Анна Авдеева (ШВСМ № 1) стала чемпионкой страны в толкании ядра с результатом 18,05 метра. Анастасия Николаева (СДЮСШОР № 2) в беге на 100 метров с барьерами финишировала первой, показав время 13,05 секунды. Валерия Храмова (ШВСМ № 1) быстрее всех преодолела 400 метров с барьерами за 55,75 секунды. Софья Палкина (СДЮСШОР № 3) завоевала серебро в метании молота, отправив снаряд на 68,42 метра, сообщает министерства спорта Самарской области.
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Российским легкоатлетам запрещено петь гимн в официальных гостиницах ЧМ в Лондоне

Российским легкоатлетам запрещено петь гимн в официальных гостиницах ЧМ в Лондоне

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила российским легкоатлетам петь гимн страны в официальных гостиницах чемпионата мира в Лондоне.
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