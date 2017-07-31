Российским легкоатлетам запрещено петь гимн в официальных гостиницах ЧМ в Лондоне
МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила российским легкоатлетам петь гимн страны в официальных гостиницах чемпионата мира в Лондоне.
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Об этом говорится в регламенте участия нейтральных спортсменов в турнире, который оказался в распоряжении ТАСС.
Допуск на стартующий 4 августа чемпионат мира имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики.
IAAF ранее наложила запрет на использование российскими атлетами спортивной формы цветов национального флага, символы страны не должны появляться на теле спортсменов (нельзя красить волосы в цвета триколора, набивать татуировки, ювелирные украшения, тейпирование, маникюр и прочее).
Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков на прошлой неделе отметил, что российские спортсмены даже не могут использовать гимн страны в качестве рингтона на мобильном телефоне.
Запрет распространяется и на сопровождающих спортсменов лиц, которым также запрещено появляться рядом с объектами чемпионата мира с флагами, баннерами. IAAF будет проверять внешний вид российских спортсменов на соответствие правилам, в случае их нарушений будут применены санкции.
Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен.
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