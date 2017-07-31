Российским легкоатлетам запрещено петь гимн в официальных гостиницах ЧМ в Лондоне

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Об этом говорится в регламенте участия нейтральных спортсменов в турнире, который оказался в распоряжении ТАСС.

Допуск на стартующий 4 августа чемпионат мира имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики.

IAAF ранее наложила запрет на использование российскими атлетами спортивной формы цветов национального флага, символы страны не должны появляться на теле спортсменов (нельзя красить волосы в цвета триколора, набивать татуировки, ювелирные украшения, тейпирование, маникюр и прочее).

Цитата IAAF Национальный гимн страны нейтрального спортсмена не может исполняться при помощи средств звуковоспроизведения или а капелла рядом с любым объектом, связанным с проведением мероприятия, включая, но не ограничиваясь соревновательным стадионом, разминочными аренами, зоной регистрации, тренировочными аренами и отелями.

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков на прошлой неделе отметил, что российские спортсмены даже не могут использовать гимн страны в качестве рингтона на мобильном телефоне.

Запрет распространяется и на сопровождающих спортсменов лиц, которым также запрещено появляться рядом с объектами чемпионата мира с флагами, баннерами. IAAF будет проверять внешний вид российских спортсменов на соответствие правилам, в случае их нарушений будут применены санкции.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен.