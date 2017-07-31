Рыпакова, Зябкина, Сафронова и еще 10 легкоатлетов представят Казахстан на чемпионате мира

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Помимо олимпийской чемпионки, Казахстан на масштабном старте будет представлен еще 12 атлетами. Подробности — в материале Vesti.kz.

Пожалуй, главной новостью стало включение женской эстафетной команды в список участников чемпионата мира. Ранее была информация о том, что сборная Казахстана не смогла квалифицироваться на соревнования. При этом сохранялся минимальный шанс выступить в Лондоне.

Команда занимала 17 место в мировом рейтинге и в силу возможных ситуаций, могла получить «путевку». Сейчас, после того, как стали известны все участники ЧМ, по решению IAAF казахстанская команда поедет в Лондон. К слову, нынешний состав команды (Виктория Зябкина, Ольга Сафронова, Светлана Голендова, Юлия Рахманова, Римма Кашафутдинова, Анастасия Тулапина) становился победителем Универсиады-2015.

«Повезло» и Марии Овчинниковой. Победа на чемпионате Азии в тройном прыжке дала ей право стать участницей мирового первенства. При этом, спортсменка не выполнила квалификационный норматив. Компанию она составит прославленной Ольге Рыпаковой.

Больше всего казахстанцев на 16-м по счету чемпионате мира будет представителей видов, требующих высокий уровень выносливости. «Делегация» насчитывает четыре спортивных ходока (Георгий Шейко, Полина Репина, Диана Айдосов, Регина Рыкова) и одна спортсменка примет участие в марафоне (Елена Наназиашвили).

Помимо эстафеты 4 по 100 метров, Зябкина попробует свои силы и на дистанции 200 метров. Стоит отметить, что она могла принять участие и в соревнованиях на «стометровке» (в статусе чемпионки Азии), однако вместе с тренером решила сосредоточиться на только на 200 метров.

Полный состав команды выглядит следующим образом.

— Ольга Рыпакова (тройной прыжок);.

— Мария Овчинникова (тройной прыжок);.

— Виктория Зябкина (200 метров, эстафета 4 по 100 метров);.

— Георгий Шейко (ходьба на 20 километров);.

— Полина Репина (ходьба на 20 километров);.

— Регина Рыкова (ходьба на 20 километров);.

— Диана Айдосова (ходьба на 20 километров);.

— Елена Наназиашвили (марафон);.

— Ольга Сафронова (эстафета 4 по 100 метров);.

— Рима Кашафутдинова (эстафета 4 по 100 метров);.

— Светлана Голендова (эстафета 4 по 100 метров);.

— Юлия Рахманова (эстафета 4 по 100 метров);.

— Анастасия Тулапина (эстафета 4 по 100 метров).

Добавим, что чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне. В течение этого времени будет разыграно 48 комплектов медалей. Столица Великобритании впервые примет мировое первенство.