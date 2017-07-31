Рыпакова, Зябкина, Сафронова и еще 10 легкоатлетов представят Казахстан на чемпионате мира
Считанные дни остались до старта чемпионата мира по легкой атлетике. Принимать очередное мировое первенство будет Лондон, стадион которого стал «золотым» для Ольги Рыпаковой. Именно там в 2012 году Рыпакова завоевала золотую медаль в тройном прыжке.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Помимо олимпийской чемпионки, Казахстан на масштабном старте будет представлен еще 12 атлетами. Подробности — в материале Vesti.kz.
Пожалуй, главной новостью стало включение женской эстафетной команды в список участников чемпионата мира. Ранее была информация о том, что сборная Казахстана не смогла квалифицироваться на соревнования. При этом сохранялся минимальный шанс выступить в Лондоне.
Команда занимала 17 место в мировом рейтинге и в силу возможных ситуаций, могла получить «путевку». Сейчас, после того, как стали известны все участники ЧМ, по решению IAAF казахстанская команда поедет в Лондон. К слову, нынешний состав команды (Виктория Зябкина, Ольга Сафронова, Светлана Голендова, Юлия Рахманова, Римма Кашафутдинова, Анастасия Тулапина) становился победителем Универсиады-2015.
«Повезло» и Марии Овчинниковой. Победа на чемпионате Азии в тройном прыжке дала ей право стать участницей мирового первенства. При этом, спортсменка не выполнила квалификационный норматив. Компанию она составит прославленной Ольге Рыпаковой.
Больше всего казахстанцев на 16-м по счету чемпионате мира будет представителей видов, требующих высокий уровень выносливости. «Делегация» насчитывает четыре спортивных ходока (Георгий Шейко, Полина Репина, Диана Айдосов, Регина Рыкова) и одна спортсменка примет участие в марафоне (Елена Наназиашвили).
Помимо эстафеты 4 по 100 метров, Зябкина попробует свои силы и на дистанции 200 метров. Стоит отметить, что она могла принять участие и в соревнованиях на «стометровке» (в статусе чемпионки Азии), однако вместе с тренером решила сосредоточиться на только на 200 метров.
Полный состав команды выглядит следующим образом.
— Ольга Рыпакова (тройной прыжок);.
— Мария Овчинникова (тройной прыжок);.
— Виктория Зябкина (200 метров, эстафета 4 по 100 метров);.
— Георгий Шейко (ходьба на 20 километров);.
— Полина Репина (ходьба на 20 километров);.
— Регина Рыкова (ходьба на 20 километров);.
— Диана Айдосова (ходьба на 20 километров);.
— Елена Наназиашвили (марафон);.
— Ольга Сафронова (эстафета 4 по 100 метров);.
— Рима Кашафутдинова (эстафета 4 по 100 метров);.
— Светлана Голендова (эстафета 4 по 100 метров);.
— Юлия Рахманова (эстафета 4 по 100 метров);.
— Анастасия Тулапина (эстафета 4 по 100 метров).
Добавим, что чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне. В течение этого времени будет разыграно 48 комплектов медалей. Столица Великобритании впервые примет мировое первенство.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter