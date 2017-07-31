Жуков: легкоатлетам было важно выступить на фестивале в Венгрии под флагом России

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Из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики на взрослых соревнованиях россияне выступают под нейтральным флагом.

«Хотел бы отметить, что перед началом фестиваля ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических федераций — прим. ТАСС) давала рекомендации нашим легкоатлетам выступать под нейтральным флагом, — сказал Жуков. — Мы по этому поводу заявили протест, и Европейский олимпийский комитет согласился с нами. В конечном итоге ИААФ согласилась — наши ребята выигрывали медали под российским флагом. Это важно».

«На фестивале в Венгрии наша команда приняла участие практически во всех видах спорта, выступив блестяще, — подчеркнул глава ОКР. — Подрастает новое поколение российских пловцов, прекрасно выступили гимнасты, впервые у нас медали в теннисе. Перечислять можно всех — отрыв колоссальный. Фестиваль прошел на очень высоком уровне и с точки зрения организации, и с точки зрения уровня результатов».

Сборная России стала победителем общекомандного зачета фестиваля, завоевав 30 золотых, 19 серебряных, 12 бронзовых наград.