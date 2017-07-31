Жуков: Легкоатлетам было важно выступить на фестивале в Венгрии под флагом России
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сборной России по легкой атлетике было важно выступить под флагом своей страны на Европейском юношеском олимпийском летнем фестивале, который проходил в венгерском Дьере. Об этом на
пресс-конференции сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
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«Хотел бы отметить, что перед началом фестиваля ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических федераций — прим. ТАСС) давала рекомендации нашим легкоатлетам выступать под нейтральным флагом, — сказал Жуков. — Мы по этому поводу заявили протест, и Европейский олимпийский комитет согласился с нами. В конечном итоге ИААФ согласилась — наши ребята выигрывали медали под российским флагом. Это важно».
«На фестивале в Венгрии наша команда приняла участие практически во всех видах спорта, выступив блестяще, — подчеркнул глава ОКР. — Подрастает новое поколение российских пловцов, прекрасно выступили гимнасты, впервые у нас медали в теннисе. Перечислять можно всех — отрыв колоссальный. Фестиваль прошел на очень высоком уровне и с точки зрения организации, и с точки зрения уровня результатов».
Сборная России стала победителем общекомандного зачета фестиваля, завоевав 30 золотых, 19 серебряных, 12 бронзовых наград.
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