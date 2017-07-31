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31 июля 2017, 14:49 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Жуков: Легкоатлетам было важно выступить на фестивале в Венгрии под флагом России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сборной России по легкой атлетике было важно выступить под флагом своей страны на Европейском юношеском олимпийском летнем фестивале, который проходил в венгерском Дьере. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

<nobr>Из-за </nobr>отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики на взрослых соревнованиях россияне выступают под нейтральным флагом. Увеличить
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Из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики на взрослых соревнованиях россияне выступают под нейтральным флагом.

«Хотел бы отметить, что перед началом фестиваля ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических федераций — прим. ТАСС) давала рекомендации нашим легкоатлетам выступать под нейтральным флагом, — сказал Жуков. — Мы по этому поводу заявили протест, и Европейский олимпийский комитет согласился с нами. В конечном итоге ИААФ согласилась — наши ребята выигрывали медали под российским флагом. Это важно».

«На фестивале в Венгрии наша команда приняла участие практически во всех видах спорта, выступив блестяще, — подчеркнул глава ОКР. — Подрастает новое поколение российских пловцов, прекрасно выступили гимнасты, впервые у нас медали в теннисе. Перечислять можно всех — отрыв колоссальный. Фестиваль прошел на очень высоком уровне и с точки зрения организации, и с точки зрения уровня результатов».

Сборная России стала победителем общекомандного зачета фестиваля, завоевав 30 золотых, 19 серебряных, 12 бронзовых наград.
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МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Воспитанники украинской школы легкой атлетики бегунья на средние дистанции Анжелика Шевченко и прыгун с шестом Георгий Быков переехали в Санкт-Петербург и хотят выступать за Россию. Об этом сообщила ТАСС вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.
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