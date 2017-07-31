Воспитанники украинской школы легкой атлетики Шевченко и Быков хотят выступать за Россию

ВФЛА обратилась в Федерацию легкой атлетики Украины (ФЛАУ) с просьбой сократить переходный период и разрешить Шевченко и Быкову, уже получившим российское гражданство, выступать за Россию.

«Сейчас мы ждем решения украинской стороны, — сообщила Тарасенко. — Анжелика последний раз выступала за Украину в 2012 году, Быков еще раньше, поэтому оснований у Украины для отказа нам не должно быть. Оба эти спортсмена переехали в Санкт-Петербург. Анжелика вышла замуж за нашего бегуна Валентина Смирнова, Быков переехал к нам из Донецка».

«Окончательное решение по этим спортсменам будет принято в сентябре на заседании совета ФЛАУ», — подчеркнула собеседница агентства. Временная комиссия ФЛАУ, в свою очередь, 27 июля рекомендовала совету ФЛАУ не удовлетворять просьбу Всероссийской федерации легкой атлетики относительно Шевченко и Быкова.