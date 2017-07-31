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31 июля 2017, 13:27 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Воспитанники украинской школы легкой атлетики Шевченко и Быков хотят выступать за Россию

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Воспитанники украинской школы легкой атлетики бегунья на средние дистанции Анжелика Шевченко и прыгун с шестом Георгий Быков переехали в Санкт-Петербург и хотят выступать за Россию. Об этом сообщила ТАСС вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

ВФЛА обратилась в Федерацию легкой атлетики Украины (ФЛАУ) с просьбой сократить переходный период и разрешить Шевченко и Быкову, уже получившим российское гражданство, выступать за Россию.

«Сейчас мы ждем решения украинской стороны, — сообщила Тарасенко. — Анжелика последний раз выступала за Украину в 2012 году, Быков еще раньше, поэтому оснований у Украины для отказа нам не должно быть. Оба эти спортсмена переехали в Санкт-Петербург. Анжелика вышла замуж за нашего бегуна Валентина Смирнова, Быков переехал к нам из Донецка».

«Окончательное решение по этим спортсменам будет принято в сентябре на заседании совета ФЛАУ», — подчеркнула собеседница агентства. Временная комиссия ФЛАУ, в свою очередь, 27 июля рекомендовала совету ФЛАУ не удовлетворять просьбу Всероссийской федерации легкой атлетики относительно Шевченко и Быкова.

Согласно информации с официального сайта ФЛАУ, 29-летняя Шевченко последний раз выступала в начале января 2017 года на киевских «Рождественских стартах». 800 метров она пробежала тогда за 2 минуты 09,52 секунды, 1500 метров — за 4.27,20. 23-летний прыгун с шестом Быков в конце июня на чемпионате Санкт-Петербурга занял первое место, сумев преодолеть планку на высоте 5,10 м.
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