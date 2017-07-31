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31 июля 2017, 13:26 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Российская копьеметательница Ребрик получила британскую визу для поездки на ЧМ в Лондон

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сильнейшая российская копьеметательница Вера Ребрик получила британскую въездную визу и теперь сможет отправиться в Лондон для того, чтобы принять участие в стартующем 4 августа чемпионате мира по легкой атлетике. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Ярослав Литвинов.

Как рассказал ТАСС личный тренер спортсменки Ярослав Литвинов спортсменка вылетит в Лондон где пройдет чемпионат 4 августа. Увеличить
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Ребрик, выполнившая в середине мая квалификационный норматив для участия в ЧМ и имеющая нейтральный статус, в минувшую субботу в очередной раз стала чемпионкой России, в лучшей попытке метнув копье на 61 метр 40 см.

«Вера получила британскую визу и вылетит в Лондон 4 августа, — рассказал Литвинов. — У меня же пока этой визы нет. Рассчитываю решить все эти вопросы к 4 августа, чтобы поехать на турнир вместе со своей спортсменкой».

Квалификационный турнир ЧМ в женском метании копья пройдет 6 августа, 8 августа будут разыграны медали в этой дисциплине.

Вопрос о переходе чемпионки Европы 2012 года в метании копья Ребрик из сборной Украины в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Спортсменка, выступающая сейчас за Москву, получила право выступить за сборную России на чемпионате мира 2015 года в Пекине, где не сумела показать высокий результат, получив травму колена во время тренировочной попытки.
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