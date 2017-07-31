«Сражаюсь с достойными, кенгуру мне не надо»

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С 28 по 30 июля в подмосковном Жуковском прошел чемпионат России по легкой атлетике — последняя серьезная проверка для наших спортсменов в преддверии чемпионата мира в Лондоне, который стартует уже 4 августа. В розыгрыше 38 комплектов наград приняли участие 11 из 19 легкоатлетов, допущенных Международной федерацией легкой атлетики (ИААФ) до выступления на грядущем мировом первенстве под нейтральным флагом.

Из этих «11 друзей ИААФ» только пятеро превзошли всех своих конкурентов на внутреннем российском первенстве.

Прыжки в высоту.

Мария Ласицкене, закрепившаяся в статусе главной звезды российской сборной, играючи победила в прыжках в высоту. Для золота ей хватило результата 1,96 м, в то время как она уже давно без единой осечки добирается до 2 м. Убедившись, что выиграла 15-й турнир подряд, Мария сразу поставила высоту 2,02 м, не став даже тратить время на привычные два метра, но тут спортсменку ждало разочарование: она все три раза сбила планку.

Это весьма тревожный звоночек, учитывая, что совсем недавно, на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, прыгунья спокойно взяла высоту 2,05 м,

что позволило ей побить 26-летний рекорд местного стадиона. Впрочем, в преддверии чемпионата мира стоило немного поберечь свои силы, хотя сама спортсменка с этим категорически не согласна.

«Не взяла 2,02 м? Наверное, настроение при выходе из сектора сказалось, можно было лучше настроиться. Но ничего, на тренировках мы еще все обсудим с моим личным тренером Геннадием Габриляном. Главное —-оставаться на позитиве, — приводит слова Ласицкене RT.

— Зачем я сделала крюк, приехав из Монако в Россию перед Лондоном? Это нужно для моего тренировочного процесса, чтобы у меня был тот адреналин, который спортсмен получает только на настоящих соревнованиях. Сегодня я выложилась как могла.

Напоследок спортсменка с юмором отреагировала на слова о том, что ей уже не с кем соревноваться из людей.

«Сразиться с представителями животного мира?

Я всегда выступаю с достойными соперницами, которых уважаю. Никаких кенгуру мне не надо.

Второе место в женских прыжках в высоту досталось опытной Светлане Школиной, в копилке которой бронза на Олимпиаде в Лондоне 2012 года. С результатом 1,94 м спортсменка стала первой после невероятной Ласицкене, однако у нее нет разрешения на выступления даже в нейтральном статусе, так что вторая сильнейшая прыгунья России останется без мирового первенства.

Зато другая опытная легкоатлетка Ирина Гордеева, ставшая третьей (1,92 м), имеет допуск к международным соревнованиям. Ее лучшим результатом является 2,04 м, но в Лондоне-2012 она заняла лишь 10-е место (1,93 м). Остается надеяться, что предстоящее путешествие в столицу Великобритании станет для спортсменки более успешным.

В прыжках в высоту среди мужчин первенствовал Данил Лысенко, который, к счастью, тоже отправится на чемпионат мира в Лондоне.

Он взял планку 2,32 м, после чего трижды безуспешно штурмовал 2,35 м. Будучи максималистом, как и Ласицкене, 20-летний «кузнечик из Бирска» посетовал на свои «грубые ошибки», помешавшие ему побить личный рекорд 2,34 м.

«Хотелось выступить лучше, хотелось 2,35 м взять, но все три попытки были с грубыми ошибками, которые мы пытаемся исправить на тренировках. Время есть их исправить, еще будут технические тренировки. Конечно, 2,35 м — высота берущаяся», — цитирует Лысенко «Р-Спорт».

— Слежу за иностранными соперниками, знаю, что на чемпионате мира будет тяжело. Уже два года назад я прыгал 2,35 м на тренировке, недавно прыгал 2,33 м, то есть запас еще есть, но снова вылезли ошибки, без которых можно было бы эту высоту взять.

Второе место занял Илья Иванюк, который тоже имеет допуск от ИААФ. Правда, он показал лишь результат 2,26 м при личном рекорде 2,31 м, установленном в начале 2017 года.

«Что-то у Ильи не пошло, я думал, он лучше выступит, думал, что мы будем в конце бороться за победу. Но очень рад, что поедем на чемпионат мира с Ильей, это очень помогает», — заявил Лысенко после награждения.

Третьим стал Никита Анищенков с результатом 2,23 м.

Метание молота.

В метании молота победу одержал Валерий Пронкин, причем сделал он это с личным рекордом — 79,32 м, превзойдя свой предыдущий максимум на 42 см.

Кроме того, данный результат является третьим в мире среди всех, показанных в этом сезоне, что внушает определенные надежды перед чемпионатом мира.

«Я доволен тем, что побил собственный рекорд. Психологически было очень важно показать такой результат перед мировым первенством, осталось это закрепить и добавлять, — рассудил 23-летний атлет.

— Соревнования, кстати говоря, были не очень тяжелые. Чемпионат мира? Волнение, конечно, есть. Самое главное, что я пока нигде (после получения разрешения ИААФ) за границей не выступал, это будет ответственный старт. Буду защищать не свою страну, а самого себя, но зная, что защищаю Россию, — намекнул Пронкин на вынужденное выступление под нейтральным флагом.

«Буду стараться показать свой результат, не меньше. Механизмы борьбы с волнением есть, есть люди, которые с этим помогают. Будем работать, не останавливаясь», — заключил спортсмен.

Занявший второе место в метании молота Денис Лукьянов (75,85 м), к сожалению, получил отказ от ИААФ, но компанию Пронкину на чемпионате мира составит завоевавший бронзу Алексей Сокирский (75,81 м).

Четвертый метатель, допущенный до Лондона, Сергей Литвинов, отказался от выступления на первенстве России, чтобы уделить больше внимания подготовке к ЧМ.

В женском метании молота первенствовала Елизавета Царева, которая получила отказ на заявку об участии в планетарном первенстве за неделю до чемпионата России, но проявила психологическую устойчивость и сохранила статус единственной из россиянок, кому удается отправлять снаряд за 70 м (победная попытка — на 70,30 м).

Второе место досталось Софье Палкиной (68,42 м), а третье — Наталье Поспеловой (65,81 м).

Толкание ядра.

Из всей сборной России только один толкатель ядра был признан ИААФ достаточно благонадежным для выступления под нейтральным флагом, — Александр Лесной. И именно он оказался сильнейшим в стране, отправив снаряд на 21,31 м.

«Доволен собой. Две попытки за 21 метр, а мой рекорд — 21,40, так что толкнул сегодня под свой личный результат. Сейчас основная задача — толкнуть на чемпионате мира 21 метр. Если толкну свое, для меня это будет лучший подарок. Вчера у меня был день рождения, поэтому я себе сегодня сделал подарок, чему очень рад, — с улыбкой заявил спортсмен после окончания соревнований.

— Надеюсь, у меня готовность номер один к чемпионату мира, я сейчас в хорошей форме. Хотя.

под чемпионат мира я специально не подводился, ведь мы думали, что нас не выпустят.

Мы готовились под чемпионат России, а сейчас у меня уже через восемь дней будет старт на чемпионате мира, я не должен за это время растерять форму.

Серебро и бронза достались Максиму Афонину (20,83 м) и Константину Лядусову (19,89 м) соответственно. Лесной поблагодарил оппонентов за конкуренцию, отметив их вклад в его личный прогресс.

«Мои соперники тоже молодцы, мы с ними боролись, особенно с Максимом Афониным, с которым весь сезон плечом к плечу, так что я благодарен ему за это.

Если бы мы втроем поехали на чемпионат мира с Афониным и Костиком Лядусовым, то было бы намного веселее и круче, я надеюсь, что в следующем году мы будем кататься полной компанией по чемпионатам.

Да, результаты у иностранных соперников очень большие, не скрою, особенно у американских толкателей, там за 22 метра ребята толкают часто. Но мы тоже здесь не лыком шиты, не шибко слабые, так что будем стараться приближаться к этим результатам, — пообещал спортсмен.

В женском толкании ядра первой стала Анна Авдеева, которая показала свой лучший результат в сезоне (18,05 м), заметно превзойдя Алену Булгакову (17,79 м) и Евгению Соловьеву (17,62 м).

Метание копья.

Копьеметательница Вера Ребрик, подобно Лесному, оказалась единственной россиянкой в своем виде спорта, допущенной к чемпионату мира, и точно так же завоевала золото.

Легкоатлетке удалось метнуть снаряд на 61,40 м, что сильно превысило результаты конкуренток: Ксения Зыбина отправила копье на дистанцию 55,24 м, а Мария Сафонова — на 55,04 м.

«Судя по пробным попыткам сегодня, было легко. Я думала, что переметну стадион, — пошутила спортсменка. — Но немножко не справилась с эмоциями. А так разминка перед чемпионатом мира удалась. Форма у меня очень хорошая».

Также Ребрик прокомментировала выступление под нейтральным флагом, которое не станет для нее первым: она уже метала копье в таком статусе в июле, на турнире в Люцерне.

«Сильно это не влияет, потому что все в мире знают, что в нейтральном статусе выступают российские спортсмены, это не для никого не секрет. Для меня самое главное — показывать свой результат и достигать своих целей», — заявила спортсменка.

В мужском метании копья первенствовал Дмитрий Табарин (80,40 м), Валерий Иордан (80,39 м) занял второе место, а Владислав Панасенков (77,27 м) — третье.

Прыжки с шестом.

Женские прыжки с шестом преподнесли зрителям самый неоднозначный результат чемпионата России.

Признанный лидер национальной команды Анжелика Сидорова, допущенная до чемпионата мира, не смогла взять свою привычную высоту в 4,55 м и осталась без медали.

«Не гладко все проходит в сезоне. Но у меня еще есть немного времени, есть прыжковые тренировки до чемпионата мира, поэтому все, что могу, постараюсь исправить», — заверила расстроенная спортсменка сразу после окончания соревнований.

Главный тренер сборной Юрий Борзаковский поспешил разрядить ситуацию, заявив, что этот результат его нисколько не тревожит:

«Абсолютно нет повода для беспокойства относительно Анжелики. Это была техническая ошибка. Мы поговорили с тренером — они взяли немного другой шест. Просто попробовать решили, но не получилось. Со всеми такое бывает.

Лучше это случится здесь, чем на чемпионате мира — как это было у нее в Пекине. Главный старт у нее будет в Лондоне.

Из спортсменов, допущенных к международным стартам, успешно выступила Ольга Муллина, завоевавшая серебро (4,55 м). Первое место досталось Ангелине Красновой (4,60 м), а третье — 18-летней Полине Кнороз (4,45 м). Обе девушки не получили заветное разрешение от ИААФ.

Среди мужчин равных не оказалось Тимуру Моргунову (5,65 м), вторым стал Александр Грипич (5,55 м), а показавший одинаковый с ним результат Артем Лукьяненко стал третьим по совокупности попыток.

Метание диска.

В мужском метании диска Виктор Бутенко, который будет в Лондоне единственным россиянином в этом виде спорта, удостоился лишь бронзы,

проиграв почти два метра чемпиону Алексею Худякову (63,13 м) и чуть больше метра — серебряному призеру Глебу Сидорченко (61,48 м), которых до Лондона не допустили.

Спортсмен пожаловался на спад формы в преддверии чемпионата мира и назвал этот результат даже успешным в такой ситуации.

«На самом деле я очень доволен сегодняшним результатом, потому что у меня сейчас большой спад в тренировочных бросках. Я вообще не понимаю, что со мной происходит. На тренировках я метаю максимум 57 м, когда раньше метал по 66 м.

Так что сегодня я вышел проверить себя перед чемпионатом мира — гожусь я хоть на что-то или нет. В итоге я доволен тем, что хоть и плохо метал, но боролся. Надеюсь, что на чемпионате мира у меня будет хоть немного сил, и я смогу метнуть 64 м и побороться за финальные соревнования, — поделился ожиданиями Бутенко.

— Осталась до чемпионата мира одна тренировка, 4 августа уже квалификация. Моя основная задача — пройти в основные соревнования. Думаю, с где-то 63,80 м в них можно зайти.

В целом ощущения перед чемпионатом мира хорошие, только формы нет. Была бы форма, было бы великолепно.

В женском метании первой стала Елена Панова с результатом 60,59 м, второй — Наталья Широбокова (58,07 м), а третьей — Юлия Мальцева (56,54 м).

Бег.

Чемпионат России подарил зрителям две победы и одно серебро в беге «со слезами на глазах».

Эти результаты позволили спортсменкам, имеющим допуск к международным стартам, выполнить норматив на чемпионат мира. Однако сделали они это слишком поздно, когда срок подачи заявок уже истек.

Так, на дистанции 3000 м выиграла Екатерина Соколенко, которая показала результат 9:37.53 минут при нормативе 9:42.00. В беге на 400 м победила Ксения Аксенова — 51,62 секунды (норматив 52,10). А Вера Рудакова стала второй в беге на 400 метров с барьерами, преодолев дистанцию за 56,07 с (норматив 56,10).

У мужчин в беге на 3000 м первым стал Максим Якушев, который показал лучший результат российского сезона — 8:19.19, а на 400 м быстрее всех оказался Павел Ивашко (46,03 м). В беге с барьерами (400 м) победу праздновал Тимофей Чалый (49,55 секунд).

В стометровке среди мужчин виктории добился Денис Огарков (10,45 секунды), а у женщин уверенный триумф ждал Кристину Сивкову (11,35).

В барьерном спринте (100 м у женщин и 110 у мужчин) от участия отказался чемпион мира Сергей Шубенков, который предпочел сосредоточиться на подготовке к Лондону.

В его отсутствие первым стал Константин Шабанов (13,79), а в женской части соревнований быстрее всех финишировала Анастасия Николаева (13,05).

В забеге на 5000 м выиграли Екатерина Ишова (15 минут 41,59 секунды) и Владимир Никитин (13.29,40), показавший лучший результат среди всех россиян в этом сезоне. На 200 м первенствовали Александр Ефимов (21,03 с) и Анастасия Полищук (23,36).

Прыжок в длину.

В прыжках в длину среди мужчин мастер-класс показал Артем Примак, который стал победителем с личным рекордом — 8,22 м. При этом спустя два часа 24-летний атлет завоевал второе золото подряд: на этот раз в тройном прыжке. Победные 17,17 м тоже стали его личным рекордом.

Однако стоит отметить, что эти достижения покорились Примаку в отсутствие лидера российского сезона Александра Менькова, который принял решение пропустить ЧР чтобы сосредоточиться на Лондоне-2017, куда он, к счастью, был допущен в июле.

У женщин в прыжке в длину без шансов для остальных победила Елена Соколова (6,85 м), показавшая лучший результат в этом сезоне среди всех россиянок, а в тройном прыжке дальше всех улетела Дарья Нидбайкина (14,21 м), которая, как и Соколова.