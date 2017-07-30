19 вместо 22. Россия обрезала себе квоту на чемпионат мира

Успешность национального чемпионата всегда определялась количеством установленных на нем лучших результатов сезона в мире. В хорошие времена дня не проходило, чтобы на турнире не было показано нескольких топовых секунд или сантиметров. В плохие времена таких результатов было совсем мало — один, два, три… На нынешнем чемпионате России лучших результатов сезона в мире (или хотя бы входящих в первую тройку) не было вообще. Тем не менее, с учетом нынешнего положения дел в российской легкой атлетике, турнир прошел довольно успешно и порадовал несколькими достижениями.

ПОСТРАДАВШИЕ ОБИДЫ НЕ ДЕРЖАТ

Три бегуньи — Ксения Аксенова (400 метров), Вера Рудакова (400 м с/б) и Екатерина Соколенко (3000 м с препятствиями) — на чемпионате России выполнили нормативы для участия в чемпионате мира. Однако из-за того, что чемпионат проводился уже после дедлайна для заявок в Лондон, эти результаты засчитаны не будут. Спортсменки останутся дома и в лучшем случае смогут завершить сезон на каких-то менее значимых международных стартах. Хотя будь дата старта чемпионата страны хотя бы на шесть дней раньше — и три девушки отправились бы в столицу Великобритании как участницы мирового форума.

О причинах проведения чемпионата страны в Жуковском именно в эти сроки «СЭ» уже писал. Главный тренер Юрий Борзаковский впоследствии сказал, что это было сделано, чтобы удлинить сезон для большинства спортсменов, которые в любом случае не имеют разрешения выступать за рубежом. Тут стоит отметить, что именно для этих людей федерация в этом сезоне впервые проводила летний «Гран-при» из семи этапов, включая финал. Шесть из семи этапов прошли в Жуковском либо в соседнем подмосковном Ерино, что стало свидетельством невысокого интереса к легкой атлетике со стороны регионов.

Так вот, финал летнего тура состоялся 14—15 июля в Ерино. То есть там выполнить норматив можно было, но никому из участников это не удалось. За неделю до того был этап в Челябинске, который прошел почти вхолостую — никто из лидеров команды туда не ездил. Если пофантазировать, вполне можно было бы сдвинуть даты «Гран-при» на неделю-две назад и либо совсем отменить, либо перенести челябинский этап. Так, чтобы национальный чемпионат «уложился» в положенный срок — и тогда участников чемпионата мира у нас было бы не 19, как сейчас, а целых 22.

— Я не держу ни на кого обиды и радуюсь тому результату, который у меня есть, — заявила «СЭ» чемпионка страны в беге на 400 м Ксения Аксенова. — Это очень сложный сезон, из-за травмы я не сумела начать готовиться к нему вовремя. Чемпионат России стал лишь четвертым моим стартом. Обычно в конце сезона только и ждешь отдыха, а тут у меня впервые есть ощущение, что я не набегалась и хочу еще. На чемпионате мира с моим нынешним результатом «ловить» особо нечего. А атмосферу международных стартов я надеюсь еще прочувствовать на менее значимых коммерческих соревнованиях.

Если рассуждать в категории медалей, нет никакой разницы — поедут лишние три человека в Лондон или нет. Круг претендентов на награды у нас там все равно ограничен, и три бегуньи в него не входят. Другое дело, что в нынешних обстоятельствах каждый спортсмен, пусть и в нейтральном статусе, для нашей легкой атлетики на вес золота. Чем больше будет «нейтралов» — тем громче мы заявим о себе и скорее заставим международную федерацию (ИААФ) с нами считаться. К сожалению, вышло так, что троих спортсменов мы лишили себя сами…

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ, НО НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ ИААФ

В остальном, по уровню результатов чемпионат России преподнес несколько приятных сюрпризов. Начал «оживать» женский бег на 800 метров, где впервые с момента начала допингового скандала все трое призеров сумели разменять рубеж двух минут. Победительница Александра Гуляева показала очень приличное время — 1.58,34. К сожалению, Гуляева имеет за плечами допинговую дисквалификацию и, очевидно, по этой причине получила отказ от ИААФ на выступления в нейтральном статусе.

Феноменальный дубль сделал в Жуковском 24-летний прыгун Артем Примак. Он выиграл прыжки в длину и тройным с двумя личными рекордами — соответственно 8,22 и 17,17. Данил Лысенко подтвердил, что находится в неплохой форме, преодолев отметку 2,32. Лысенко имеет разрешение от ИААФ и совсем скоро отправится в Лондон, где при хорошем раскладе может побороться даже за медаль.

Потрясающая Мария Ласицкене одержала в Жуковском свою уже 15-ю победу в летнем сезоне, на этот раз с результатом 1,96. Теперь у нашей чемпионки мира почти две недели для подготовки к лондонскому финалу. Таких больших пауз в соревнованиях Мария не делала с начала сезона. Анжелика Сидорова в прыжках с шестом поставила серьезную начальную высоту — 4,55, но с ней не справилась. Возможно, причина в том, что Сидорова в этом году начала выступать на шестах нового производителя. Еще одна наша прыгунья, которая выступит в Лондоне — Ольга Муллина — стала второй с прыжком на 4,55. Свою серебряную медаль Муллина вместе с остальными призерами получила из рук великой прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой.

19 НЕЙТРАЛОВ ДЛЯ ЛОНДОНА

Россиянине, которые выступят на чемпионате мира под нейтральным флагом: Сергей Шубенков (110 м с/б), Мария Ласицкене, Ирина Гордеева, Данил Лысенко, Илья Иванюк (все — высота), Анжелика Сидорова, Ольга Муллина, Илья Мудров (все — шест), Дарья Клишина, Александр Меньков (оба — длина), Алексей Сокирский, Сергей Литвинов, Валерий Пронкин (все — молот), Вера Ребрик (копье), Сергей Широбоков, Клавдия Афанасьева (оба -ходьба), Александр Лесной (ядро), Виктор Бутенко (диск), Илья Шкуренев (десятиборье).