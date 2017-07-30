На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Беларусь представят 16 спортсменов

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В заявку включено 16 спортсменов — 9 женщин и 7 мужчин:

Алина Талай, Эльвира Герман (обе — бег на 100 м с барьерами), Ирина Жук (прыжки с шестом), Татьяна Холодович (метание копья), Анна Малыщик (метания молота), Алена Дубицкая, Юлия Леонтюк (обе — толкание ядра), Марина Арзамасова (бег на 800 м), Анастасия Яцевия (ходьба на 20 км), Павел Мелешко (метание копья), Сергей Коломоец, Павел Борейша, Захар Махросенко (все — метание молота), Алексей Ничипор (толкание ядра), Дмитрий Дюбин, Александр Ляхович (оба — ходьба на 20 км).

Два года назад на прошлом чемпионате мира в Пекине белорусские спортсмены завоевали 2 награды, причем обе в активе бегуний. Обладательницей золотой медали стала Марина Арзамасова (800 м), бронзу заработала Алина Талай (100 м с барьерами).