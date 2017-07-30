Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30534606/
30 июля 2017, 18:20 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Беларусь представят 16 спортсменов

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по легкой атлетике определился с составом команды на 16-й чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нынешние состязания лучших легкоатлетов планеты пройдут <nobr>4—13 августа</nobr> на Олимпийском стадионе британской столицы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В заявку включено 16 спортсменов — 9 женщин и 7 мужчин:

Алина Талай, Эльвира Герман (обе — бег на 100 м с барьерами), Ирина Жук (прыжки с шестом), Татьяна Холодович (метание копья), Анна Малыщик (метания молота), Алена Дубицкая, Юлия Леонтюк (обе — толкание ядра), Марина Арзамасова (бег на 800 м), Анастасия Яцевия (ходьба на 20 км), Павел Мелешко (метание копья), Сергей Коломоец, Павел Борейша, Захар Махросенко (все — метание молота), Алексей Ничипор (толкание ядра), Дмитрий Дюбин, Александр Ляхович (оба — ходьба на 20 км).

Два года назад на прошлом чемпионате мира в Пекине белорусские спортсмены завоевали 2 награды, причем обе в активе бегуний. Обладательницей золотой медали стала Марина Арзамасова (800 м), бронзу заработала Алина Талай (100 м с барьерами).

Нынешние состязания лучших легкоатлетов планеты пройдут 4—13 августа на Олимпийском стадионе британской столицы.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

ВФЛА выработала стратегию развития антидопинговой программы

ВФЛА выработала стратегию развития антидопинговой программы

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на пятничном заседании утвердил стратегию развития антидопинговой программы, которую ВФЛА будет реализовать в ближайшие четыре года. Об этом сообщила ТАСС антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова.
Еще 7 новостей  Все новости

Гендиректор Киновидеопроката Минска найден мертвым

Белоруса за границей взяли в заложники из-за нежелания жениться

Костные останки двухвековой давности обнаружены в Беловежской пуще

Гендиректор Киновидеопроката Минска найден мертвым

Белоруса за границей взяли в заложники из-за нежелания жениться