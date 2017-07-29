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29 июля 2017, 11:05 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА выработала стратегию развития антидопинговой программы

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на пятничном заседании утвердил стратегию развития антидопинговой программы, которую ВФЛА будет реализовать в ближайшие четыре года. Об этом сообщила ТАСС антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова.

Стратегия рассчитана на четыре года она определяет общее развитие антидопинговой деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики. Увеличить
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«Стратегия развития антидопинговой программы ВФЛА рассчитана на четыре года — с 2017-го по 2020-й, — заметила Иконникова. — Она определяет общее развитие антидопинговой деятельности федерации. В ней отражается работа с разными целевыми группами: с детьми и юношами, кандидатами в национальные сборные, членами сборных, персоналом. Большое внимание уделяется антидопинговому сотрудничеству с региональными федерациями, взаимодействию со средствами массовой информации».

«Наша стратегия — это не строгий комплекс заранее утвержденных мероприятий, которые нужно неукоснительно реализовывать и зацикливаться только на них, — продолжила собеседница агентства. — Нами обозначено определенное направление, в рамках которого по мере возможностей и в зависимости от обладания определенными людскими и материальными ресурсами будут реализовываться какие-то конкретные задачи. В первую очередь, конечно, нам важна образовательная деятельность».

Иконникова считает, что принятие стратегии является очень важным шагом в деятельности ВФЛА. «Теперь мы сможем вести систематическую антидопинговую работу, постараемся максимально охватить всю аудиторию, — считает собеседница агентства. — Мы не должны зацикливаться на работе только с национальной сборной, члены которой уже хорошо разбираются в антидопинговых вопросах. Нужно заниматься детским спортом».

«Наша стратегия предварительно получила высокую оценку Российского антидопингового агентства и независимых экспертов Всемирного антидопингового агентства, которые сейчас работают в Москве», — подытожила антидопинговый координатор ВФЛА.
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