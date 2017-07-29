Челябинск, Чебоксары и Смоленск хотят принять чемпионат России по легкой атлетике - 2018

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В минувшую пятницу после завершения первого соревновательного дня чемпионата России в Жуковском состоялось очередное заседание президиума ВФЛА.

«На президиуме в том числе обсуждался предварительный календарь соревнований на следующий сезон, — рассказала Тарасенко. — Так, на летний чемпионат России 2018 года претендуют Чебоксары, Челябинск и Смоленск».

«Решение о месте проведения этого турнира будет принято в конце года. Нужно сделать полный анализ возможностей этих городов. Речь идет также о расселении, транспортных расходах и так далее. Будут подготовлены соответствующие справки по каждому городу, а президиум после изучения этих документов примет окончательное решение», — отметила собеседница агентства.

Местом проведения чемпионата России — 2017 стал подмосковный Жуковский, два предыдущих первенства страны проходили в Чебоксарах.