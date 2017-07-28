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28 июля 2017, 16:52 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Ласицкене выиграла 15-й турнир подряд, победив на чемпионате России по легкой атлетике

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 июля. Лидер мирового сезона в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на чемпионате России по легкой атлетике, проходящем в подмосковном Жуковском.

Спортсменке принадлежит лучший результат сезона в мире — 206 метра. Увеличить
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На этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне Ласицкене показала лучший результат сезона, преодолев планку на высоте 2 м 6 см. Отметка 2,06 м является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории «Бриллиантовой лиги», которая проводится с 2010 года.

Эта победа стала для Ласицкене 15-й подряд. Спортсменка также победила на этапах «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне, Лондоне и Монако, на турнирах в польском Ополе и итальянской Падуе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при, Мемориале Знаменских (оба турнира прошли в подмосковном Жуковском) и на Кубке России в Ерино.

Чемпионат России является последним стартом для россиянки перед чемпионатом мира по легкой атлетике, который с 4 по 13 августа пройдет в Лондоне. Женский турнир в прыжках в высоту на чемпионате мира стартует 10 августа, спустя два дня будут разыграны медали в этом виде легкоатлетической программы.
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Медведев откроет чемпионат России по легкой атлетике в Жуковском

Медведев откроет чемпионат России по легкой атлетике в Жуковском

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Чемпионат России по легкой атлетике стартует в пятницу в подмосковном Жуковском. В торжественной церемонии открытия турнира примут участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, министр спорта Павел Колобков, губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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