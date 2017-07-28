Медведев откроет чемпионат России по легкой атлетике в Жуковском

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Турнир станет последним этапом подготовки для российских спортсменов, которые отправятся на открывающийся через неделю чемпионат мира в Лондоне. В Жуковском выступят 11 участников чемпионата мира, включая лидера сезона в прыжках в высоту Марию Ласицкене, чемпионку Европы 2014 года в прыжках с шестом Анжелику Сидорову и чемпионку Европы 2012 года в метании копья Веру Ребрик. Примут участие в чемпионате страны также Валерий Пронкин и Алексей Сокирский (оба — метание молота), Илья Иванюк, Данил Лысенко, Ирина Гордеева (все — прыжки в высоту), Илья Мудров, Ольга Муллина (оба — прыжки с шестом), Александр Лесной (толкание ядра).

Пропустят чемпионат России действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжках в длину Дарья Клишина, чемпион мира — 2013 в прыжках в длину Александр Меньков, а также Виктор Бутенко (метание диска) и Сергей Литвинов (метание молота). Ходьба на 20 км, где выступают Клавдия Афанасьева и Сергей Широбоков, и десятиборье (Илья Шкуренев) не входят в программу чемпионата страны.

Чемпионат России должен был состояться 13—15 июля и стать отборочным на мировое первенство, однако допуск российских участников в Лондон проводила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. В итоге в Лондоне под нейтральным флагом выступят всего 19 российских спортсменов, которые были допущены IAAF к международным соревнованиям и сумели выполнить необходимые нормативы.

Чемпионат России пройдет на стадионе «Метеор» в Жуковском, где будет разыграно 38 комплектов медалей в течение трех дней. Пройдут соревнования в беге на 100, 200, 400, 800, 1500 и 5000 м, беге на 110 и 400 м с барьерами и 3000 м с препятствиями, прыжках в высоту, с шестом, в длину, тройном прыжке, толкании ядра, метании диска, копья и молота, а также эстафетах 4×100 и 4×400 м. В программу чемпионата России не входят ходьба и виды многоборья.

Торжественное открытие чемпионата России пройдет в пятницу на стадионе «Метеор», начало — 15:30 мск.