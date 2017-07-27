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27 июля 2017, 19:37 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Мутко: IAAF отложит решение по российской легкой атлетике до полного восстановления РУСАДА

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) на предстоящем конгрессе организации не будет менять своей позиции по отношению к российской легкой атлетике, ее восстановление, вероятно, произойдет только после приведения в полное соответствие Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Допуск на стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с продолжающимся отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 3 августа пройдет конгресс IAAF, на котором будет заслушан доклад главы рабочей комиссии IAAF Руне Андерсена о ходе восстановления ВФЛА. Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин также выступит на конгрессе с докладом.

«Накануне чемпионата мира будет конгресс в Лондоне, на который приглашена наша федерация и ее президент. Ему впервые дадут слово, этот конгресс должен решить, продлить отстранение или сохранить его», — сказал Мутко.

«Хотелось бы надеяться, что будет положительное решение. Но, думаю, что сейчас можно предугадать решение, пока не будет общего решения МОК [Международного олимпийского комитета], то все будут его ждать. Пока не будет полностью восстановлено РУСАДА, думаю, все федерации будут воздерживаться от каких-то резких изменений своих позиций», — добавил он.

Ожидается, что РУСАДА будет полностью приведено в соответствие с критериями WADA в ноябре.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Андерсен.
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