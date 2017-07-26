Шубенков: Пока не готов побить мировой рекорд, он очень «конский»
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, рассчитывает ли он побить личный рекорд или приблизиться к мировому на чемпионате мира в Лондоне.
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«На мировой сейчас я точно не готов. Он очень конский.
Но вот на своем уровне нужно удержаться. Очень хочу прибавить, показать быстрые секунды и надеюсь, что этого времени будет достаточно для победы. Но опять же, это спорт. Ничего не могу обещать. Рассчитывать могу только на свое отличное настроение, удачное выступление и хорошую физическую форму, которую мы и пытаемся набрать, — цитирует Шубенкова RT.
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