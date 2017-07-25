«На чемпионате мира даже рингтон с российским гимном запретили»
Барьерист Сергей Шубенков — о предстоящем чемпионате мира, запрете российской символики в Лондоне, английской кухне и завершении карьеры Усэйна Болта.
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«НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФЛАГ НА БЕГ НЕ ВЛИЯЕТ»
— После первых стартов в этом году вы говорили, что ощущаете себя не лучшим образом. Как дела сейчас — перед чемпионатом мира? — начинаем беседу с Шубенковым.
— Отлично! Понятно, что в колею сразу не войдешь — тем более, после вынужденный долгой паузы. Но теперь все нормально. Подготовка идет по плану, ощущаю себя хорошо. Разбегался, результаты показал хорошие — даже для себя. Есть время 13,01, что придает уверенности. В общем, в Лондон ехать не стыдно.
— За сколько надо пробежать на чемпионате, чтобы взять золото?
— Гарантировано? За 12,80, — смеется Шубенков. — И то не факт, что
— Летите один?
— С личным тренером. А больше мне никто и не нужен! Хотя, массажиста было бы неплохо взять… Но что поделать, раз у нас усеченная делегация. Вообще, на тех же этапах Бриллиантовой лиги я даже без тренера выступаю. А медицинскую поддержку обеспечат организаторы и IAAF. В конце концов, на чемпионат мира больше 200 сборных прилетает, и далеко не все могут себе позволить врачей и массажистов. Так что на месте
— Уже представляете, каково это — выступать на чемпионате мира не за свою страну?
— У меня есть опыт, я теперь точно знаю — технически тот факт, что ты выходишь на дорожку под нейтральным флагом, никак на твой результат не влияет. В этом плане чувствуешь себя обычно. В Лондоне будет также.
— Негативной реакции местных болельщиков не боитесь?
— За публику ничего сказать не могу. У них там головы загажены капитально… Так что ждать можно чего угодно.
— А российских зрителей на трибунах ждете?
— В Лондоне такой стадион огромный, что перед забегом сложно будет
«К БОЛТУ ТАК ПРОСТО НЕ ПРОБРАТЬСЯ»
— Инструктаж о том, что недопустима любая российская символика, уже прошли?
— Нам рассылали правила, но я их, если честно, не читал, — признается Шубенков. — Хотя прекрасно знаю, о чем речь. Майки нельзя, флаги нельзя, рюкзаки нельзя… Косметика, татушки, если хоть
— И произносить «Россия» в
— Звучит глупо, но такие вещи вполне вписываются в логику IAAF. А логика простая — нашей страны на международной арене быть не должно. Ни в каком виде.
— А как насчет матрешек,
— Там, конечно, до карикатурных решений доходят, но вы их превзошли! — смеется Шубенков. — Впрочем, ждать можно, чего угодно…
— Соперники как реагируют на то, что наши атлеты — хоть и под нейтральным флагом — будут выступать на чемпионате мира?
— Лично мне иностранцы говорили, что рады снова меня видеть на дорожке.
— Англия еще плохой едой славится. Думали об этом?
— Вот вы сейчас напомнили — и я расстроился…
— Этот чемпионат мира станет последним в карьере Усейна Болта. Планируете с ним фото сделать перед тем, как «Молния» завершит карьеру?
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— Не удивляет, что Усейн так рано решил уйти из спорта?
— Он — феномен, конечно. Невероятный атлет. С уходом Болтом завершится целая эра в легкой атлетике. И вроде, не старый еще, но парня можно понять. Он же выиграл все, что мог. Столько медалей! Рекордов! Чего еще хотеть? К чему стремиться?
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