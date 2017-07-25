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25 июля 2017, 19:09 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Мутко: Российских легкоатлетов на ЧМ будет немного, но потенциал у них хороший

ВОЛГОГРАД, 25 июля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила к августовскому чемпионату мира немного российский спортсменов, но у команды хороший потенциал. Таким мнением с журналистами поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Допуск на стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с продолжающимся отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики. В связи с приостановлением членства федерации российским легкоатлетам запрещено появляться на соревнованиях в форме сборной или носить любые атрибуты, символизирующие российский флаг.

«Плохо, что они выступают под нейтральным флагом, но в целом у команды потенциал очень хороший у команды, — сказал Мутко. — Возьмите Машу Кучину [Ласицкене] — она выиграла 14 турниров подряд, есть еще и другие ребята, и [Сергей] Шубенков, и [Дарья] Клишина, и Анжелика Сидорова — команда очень хорошая. Их мало, но они в тельняшках, все будет нормально».

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
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Степанова не допущена к участию в ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

Степанова не допущена к участию в ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова не допущена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) к участию в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в августе в Лондоне, остальные 19 заявок россиян одобрены. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.
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