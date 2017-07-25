Мутко: Российских легкоатлетов на ЧМ будет немного, но потенциал у них хороший

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Допуск на стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с продолжающимся отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики. В связи с приостановлением членства федерации российским легкоатлетам запрещено появляться на соревнованиях в форме сборной или носить любые атрибуты, символизирующие российский флаг.

«Плохо, что они выступают под нейтральным флагом, но в целом у команды потенциал очень хороший у команды, — сказал Мутко. — Возьмите Машу Кучину [Ласицкене] — она выиграла 14 турниров подряд, есть еще и другие ребята, и [Сергей] Шубенков, и [Дарья] Клишина, и Анжелика Сидорова — команда очень хорошая. Их мало, но они в тельняшках, все будет нормально».

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.