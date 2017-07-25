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25 июля 2017, 16:56 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Борзаковский: Тем, кого не пустили на ЧМ, не стоит писать новые заявки до конца года

НОВОГОРСК (Московская область), 25 июл — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российским легкоатлетам Ивану Ухову и Люкману Адамсу, а также другим лидерам сборной России, получившим отказы в допуске на чемпионат мира, нет смысла до конца 2017 года подавать новые заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский.

Во вторник стало известно, что Ухов и Адамс входили в число 53 спортсменов, получивших в июле от IAAF отказ в допуске до участия в чемпионате мира в Лондоне.

«Да, Адамс и Ухов получили отказы, как и некоторые другие лидеры сборной России. Смысла подавать новые заявки до конца этого года нет, потому что после чемпионата мира будут только коммерческие старты в сентябре. Можно, конечно, пытаться писать новую заявку и сейчас, но смысла нет», — сказал Борзаковский.

«Я все-таки надеюсь, что в ноябре ВФЛА восстановят полностью, и тогда уже не придётся подавать никакие новые заявки на следующий год. И все ребята тоже на это надеются. Конечно, они рассчитывали получить допуск на чемпионат мира, но сейчас окончательный ответ уже пришёл, все смирились. Кто-то закончит сезон на чемпионате России, кто-то поедет на чемпионат мира и дельнейшие коммерческие старты. По этому сезону уже есть определённость. Сейчас все ребята отдохнут, восстановятся и будут целенаправленно готовиться к зиме с надеждой на то, что нас уже полноценно восстановят», — добавил тренер.
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