Борзаковский: Тем, кого не пустили на ЧМ, не стоит писать новые заявки до конца года
НОВОГОРСК (Московская область), 25 июл —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российским легкоатлетам Ивану Ухову и Люкману Адамсу, а также другим лидерам сборной России, получившим отказы в допуске на чемпионат мира, нет смысла до конца 2017 года подавать новые заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский.
Во вторник стало известно, что Ухов и Адамс входили в число 53 спортсменов, получивших в июле от IAAF отказ в допуске до участия в чемпионате мира в Лондоне.
«Да, Адамс и Ухов получили отказы, как и некоторые другие лидеры сборной России. Смысла подавать новые заявки до конца этого года нет, потому что после чемпионата мира будут только коммерческие старты в сентябре. Можно, конечно, пытаться писать новую заявку и сейчас, но смысла нет», — сказал Борзаковский.
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