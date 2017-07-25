Борзаковский: Тем, кого не пустили на ЧМ, не стоит писать новые заявки до конца года

Во вторник стало известно, что Ухов и Адамс входили в число 53 спортсменов, получивших в июле от IAAF отказ в допуске до участия в чемпионате мира в Лондоне.

«Да, Адамс и Ухов получили отказы, как и некоторые другие лидеры сборной России. Смысла подавать новые заявки до конца этого года нет, потому что после чемпионата мира будут только коммерческие старты в сентябре. Можно, конечно, пытаться писать новую заявку и сейчас, но смысла нет», — сказал Борзаковский.