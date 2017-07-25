IAAF: Система отбора на ЧМ равна для всех атлетов, прием заявок закрыт в понедельник

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. К данному старту допущены 19 российских легкоатлетов. Во вторник президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал, что ВФЛА написала письмо в IAAF, чтобы лидеров сборной России, «которые чуть-чуть не выполнили норматив», тоже допустили к чемпионату мира.

«Система отбора и заявок на чемпионат мира в Лондон едина для членов всех национальных федераций и для спортсменов, соревнующихся в нейтральном статусе. Срок квалификации (выполнения нормативов) истек в воскресенье вечером, национальные федерации должны были отправить заявки в IAAF до вечера понедельника. Список участников чемпионата мира IAAF сможет опубликовать не ранее пятницы после технической проверки информации о выполненных нормативах», — сообщили в пресс-службе IAAF в ответ на запрос по поводу возможности дополнительного допуска россиян к турниру.