IAAF: Система отбора на ЧМ равна для всех атлетов, прием заявок закрыт в понедельник
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Система отбора на чемпионат мира по легкой атлетике одинакова для всех спортсменов, а прием заявок был закрыт в минувший понедельник, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. К данному старту допущены 19 российских легкоатлетов. Во вторник президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал, что ВФЛА написала письмо в IAAF, чтобы лидеров сборной России, «которые
«Система отбора и заявок на чемпионат мира в Лондон едина для членов всех национальных федераций и для спортсменов, соревнующихся в нейтральном статусе. Срок квалификации (выполнения нормативов) истек в воскресенье вечером, национальные федерации должны были отправить заявки в IAAF до вечера понедельника. Список участников чемпионата мира IAAF сможет опубликовать не ранее пятницы после технической проверки информации о выполненных нормативах», — сообщили в
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