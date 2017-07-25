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25 июля 2017, 16:46 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

IAAF: Система отбора на ЧМ равна для всех атлетов, прием заявок закрыт в понедельник

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Система отбора на чемпионат мира по легкой атлетике одинакова для всех спортсменов, а прием заявок был закрыт в минувший понедельник, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. К данному старту допущены 19 российских легкоатлетов. Во вторник президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал, что ВФЛА написала письмо в IAAF, чтобы лидеров сборной России, «которые чуть-чуть не выполнили норматив», тоже допустили к чемпионату мира.

«Система отбора и заявок на чемпионат мира в Лондон едина для членов всех национальных федераций и для спортсменов, соревнующихся в нейтральном статусе. Срок квалификации (выполнения нормативов) истек в воскресенье вечером, национальные федерации должны были отправить заявки в IAAF до вечера понедельника. Список участников чемпионата мира IAAF сможет опубликовать не ранее пятницы после технической проверки информации о выполненных нормативах», — сообщили в пресс-службе IAAF в ответ на запрос по поводу возможности дополнительного допуска россиян к турниру.
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Борзаковский: Тем, кого не пустили на ЧМ, не стоит писать новые заявки до конца года

НОВОГОРСК (Московская область), 25 июл — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российским легкоатлетам Ивану Ухову и Люкману Адамсу, а также другим лидерам сборной России, получившим отказы в допуске на чемпионат мира, нет смысла до конца 2017 года подавать новые заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский.
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