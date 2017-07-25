Шубенков: IAAF следует логике, что РФ не должно быть в мировой лёгкой атлетике
Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал об инструктаже, которые получили российские спортсмены перед чемпионатом мира в Лондоне, а также прокомментировал решение ямайского спринтера Усэйна Болта завершить карьеру после первенства мира.
Соревнования пройдут
«Инструктаж для спортсменов под нейтральном флагом жёсткий. Ничего нельзя: ни форму, ни браслеты, ни сумки, ни косметику, ни тату. То есть если у тебя тату в виде флага России, его залепят непрозрачным скотчем. Даже уточнили, что гимн России в виде рингтона на телефон нельзя поставить. Конечно, это звучит ужасно глупо, но в логику IAAF прекрасно вписывается. В их логике же есть идея, что России не должно быть в мировой лёгкой атлетике. Вот они ей и следуют. Удивляться не нужно.
Мои коллеги очень рады меня видеть.
Мне точно так же непонятно, что будет дальше. Я весь 2016 год говорил, что нельзя отстранять за не пойми что. Но, оказывается, можно. Ну посмотрим.
Усэйн Болт феноменальный, конечно, персонаж. Для селфи я к нему боюсь подходить. Удивительно, что он решил заканчивать. Он же ещё не старый. Грустно, что такая эра заканчивается, но его можно понять. У него всё есть, к чему ещё идти? Может, он устал от этого всего. Вообще он весёлый человек. Он в жизни такой же, как на камере. К нему целая очередь выстраивается за фотографией, — передаёт слова Шубенкова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter