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25 июля 2017, 15:54 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Шубенков: IAAF следует логике, что РФ не должно быть в мировой лёгкой атлетике

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал об инструктаже, которые получили российские спортсмены перед чемпионатом мира в Лондоне, а также прокомментировал решение ямайского спринтера Усэйна Болта завершить карьеру после первенства мира.

Соревнования пройдут 4—13 августа.

«Инструктаж для спортсменов под нейтральном флагом жёсткий. Ничего нельзя: ни форму, ни браслеты, ни сумки, ни косметику, ни тату. То есть если у тебя тату в виде флага России, его залепят непрозрачным скотчем. Даже уточнили, что гимн России в виде рингтона на телефон нельзя поставить. Конечно, это звучит ужасно глупо, но в логику IAAF прекрасно вписывается. В их логике же есть идея, что России не должно быть в мировой лёгкой атлетике. Вот они ей и следуют. Удивляться не нужно.

Мои коллеги очень рады меня видеть. Кто-то радуется более сдержанно, кто-то менее. Это такой огромный вид спорта, что всё отследить просто невозможно. На мой взгляд, разумная позиция. Что касается питания, то повара у нас своего не будет, мы не футбол. Еда в Англии очень искусственная. Когда приходишь на обед, то там картофельный салат — наше всё. Так что вы меня сейчас расстроили.

Мне точно так же непонятно, что будет дальше. Я весь 2016 год говорил, что нельзя отстранять за не пойми что. Но, оказывается, можно. Ну посмотрим.

Усэйн Болт феноменальный, конечно, персонаж. Для селфи я к нему боюсь подходить. Удивительно, что он решил заканчивать. Он же ещё не старый. Грустно, что такая эра заканчивается, но его можно понять. У него всё есть, к чему ещё идти? Может, он устал от этого всего. Вообще он весёлый человек. Он в жизни такой же, как на камере. К нему целая очередь выстраивается за фотографией, — передаёт слова Шубенкова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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Шубенков: Российским легкоатлетам на ЧМ нельзя использовать рингтон с гимном страны

НОВОГОРСК /Московская обл./, 25 июля. /ТАСС/. Российским спортсменам на чемпионате мира по легкой атлетики 2017 года в Лондоне запрещено использовать гимн страны в качестве рингтона на мобильном телефоне. Об этом журналистам сообщил чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.
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