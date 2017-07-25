Шубенков удивлен, что Болт так рано решил завершить карьеру

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Для 30-летнего спринтера стартующий 4 августа чемпионат мира будет последним турниром в карьере .

«Болт — персонаж феноменальный. Удивительно, что он решил заканчивать, поскольку по возрасту еще не старый. Он символизировал целую эру в легкой атлетике и грустно, что она заканчивается. Но его понять можно, ведь он выиграл все, что можно, к чему ему еще идти, у него все есть», — сказал Шубенков.

«Селфи? Я к нему что-то боюсь подходить, я один раз фотографировал того, кто хотел сфотографироваться с ним. В принципе, к нему довольно сложно подойти — он очень популярный персонаж. Он себя всегда ведет так, как и на камеру», — добавил он.

Шубенков также выступит на чемпионате мира. Допуск к турниру имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с продолжающимся отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).