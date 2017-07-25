Шубенков удивлен, что Болт так рано решил завершить карьеру
НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков удивлен, что восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира в ямайский спринтер Усэйн Болт решил завершить спортивную карьеру после чемпионата мира в Лондоне. Об этом он рассказал журналистам.
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Видимо, что-то случилось...
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Для 30-летнего спринтера стартующий 4 августа чемпионат мира будет последним турниром в карьере .
«Болт — персонаж феноменальный. Удивительно, что он решил заканчивать, поскольку по возрасту еще не старый. Он символизировал целую эру в легкой атлетике и грустно, что она заканчивается. Но его понять можно, ведь он выиграл все, что можно, к чему ему еще идти, у него все есть», — сказал Шубенков.
«Селфи? Я к нему
Шубенков также выступит на чемпионате мира. Допуск к турниру имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с продолжающимся отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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