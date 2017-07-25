Борзаковский: ВФЛА рассчитывает на 6−7 медалей россиян на ЧМ в Лондоне
НОВОГОРСК (Московская область), 25 июл —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российские легкоатлеты могут рассчитывать на шесть-семь медалей на чемпионате мира в Лондоне, заявил главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.
Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа. В понедельник Международная федерация легкой атлетики (IAAF) подтвердила допуск 19 спортсменов из России к выступлению на турнире под нейтральным флагом. Среди них действующие чемпионы мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами).
«Оформление виз пока в процессе. Если эти 19 человек поедут, считаю, мы можем рассчитывать на 6−7 медалей на чемпионате мира» — сказал Борзаковский журналистам.
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