Борзаковский: ВФЛА рассчитывает на 6−7 медалей россиян на ЧМ в Лондоне

Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа. В понедельник Международная федерация легкой атлетики (IAAF) подтвердила допуск 19 спортсменов из России к выступлению на турнире под нейтральным флагом. Среди них действующие чемпионы мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами).

«Оформление виз пока в процессе. Если эти 19 человек поедут, считаю, мы можем рассчитывать на 6−7 медалей на чемпионате мира» — сказал Борзаковский журналистам.