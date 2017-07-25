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25 июля 2017, 15:13 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Шляхтин: Информатор WADA бегунья Степанова не допущена на ЧМ, не выполнив норматив

НОВОГОРСК, 25 июл — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская бегунья Юлия Степанова не допущена на чемпионат мира в Лондоне, так как не выполнила норматив, заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Ранее WADA на основе информации, полученной от Степановой и ее мужа экс-сотрудника Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталия Степанова, провело расследование о применении допинга в российской легкой атлетике. В результате российские легкоатлеты были отстранены от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Позже Степанова получила разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) участвовать в международных соревнованиях как нейтральная спортсменка.

«Степанову не допустили (до чемпионата мира), скорее всего, потому что она не выполнила норматив», — сказал Шляхтин журналистам.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.
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