Шляхтин: Информатор WADA бегунья Степанова не допущена на ЧМ, не выполнив норматив

Ранее WADA на основе информации, полученной от Степановой и ее мужа экс-сотрудника Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталия Степанова, провело расследование о применении допинга в российской легкой атлетике. В результате российские легкоатлеты были отстранены от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Позже Степанова получила разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) участвовать в международных соревнованиях как нейтральная спортсменка.

«Степанову не допустили (до чемпионата мира), скорее всего, потому что она не выполнила норматив», — сказал Шляхтин журналистам.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.