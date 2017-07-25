Шляхтин: Информатор WADA бегунья Степанова не допущена на ЧМ, не выполнив норматив
НОВОГОРСК, 25 июл —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская бегунья Юлия Степанова не допущена на чемпионат мира в Лондоне, так как не выполнила норматив, заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Ранее WADA на основе информации, полученной от Степановой и ее мужа
«Степанову не допустили (до чемпионата мира), скорее всего, потому что она не выполнила норматив», — сказал Шляхтин журналистам.
Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.
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