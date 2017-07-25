Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30488591/
25 июля 2017, 15:09 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА попросит IAAF допустить к ЧМ тех атлетов, которые едва не выполнили норматив

НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратится с просьбой к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допустить к участию в чемпионате мира тех спортсменов сборной России, которым немного не хватило для выполнения квалификационного норматива. Об этом на встрече со спортсменами сообщил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Допуск к участию в чемпионате мира получили 19 российских легкоатлетов. На время отстранения IAAF разрешила ряду российских спортсменов, удовлетворяющих критериям организации, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Нами написано письмо в IAAF с просьбой допустить лидеров, которые чуть не довыполнили норматив. У них есть визы и возможность выехать. Не исключено, что какие-то позиции мы еще отстоим», — заявил Шляхтин.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Шубенков: IAAF следует логике, что РФ не должно быть в мировой лёгкой атлетике

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал об инструктаже, которые получили российские спортсмены перед чемпионатом мира в Лондоне, а также прокомментировал решение ямайского спринтера Усэйна Болта завершить карьеру после первенства мира.
Еще 7 новостей  Все новости

Легкоатлеты РФ получат премиальные за ЧМ, несмотря на нейтральный статус

Шляхтин: ближайший совет IAAF рассмотрит вопрос восстановления ВФЛА

Адамс: доклад Макларена стал основанием для недопуска к стартам десятков легкоатлетов РФ

Легкоатлеты РФ получат премиальные за ЧМ, несмотря на нейтральный статус

Шляхтин: ближайший совет IAAF рассмотрит вопрос восстановления ВФЛА