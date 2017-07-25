ВФЛА попросит IAAF допустить к ЧМ тех атлетов, которые едва не выполнили норматив

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Допуск к участию в чемпионате мира получили 19 российских легкоатлетов. На время отстранения IAAF разрешила ряду российских спортсменов, удовлетворяющих критериям организации, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Нами написано письмо в IAAF с просьбой допустить лидеров, которые чуть не довыполнили норматив. У них есть визы и возможность выехать. Не исключено, что какие-то позиции мы еще отстоим», — заявил Шляхтин.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.