Чемпион мира в прыжках в длину британец Рутерфорд пропустит чемпионат мира-2017
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. Действующий чемпион мира в прыжках в длину британец Грег Рутерфорд не выступит на домашнем чемпионате мира в Лондоне из-за травмы голеностопа, сообщается на официальном сайте Ассоциация легкой атлетики Великобритании.
Олимпийский чемпион 2012 года Рутерфорд заявил, что сделал все возможное, чтобы успеть восстановиться к турниру после повреждения связок голеностопа.
«Недавно я серьезно травмировал связки, лечение заняло больше времени, чем мы надеялись. Я не мог даже прыгать на тренировках, не говоря о выступлении на соревнованиях. Я
Чемпионат мира в Лондоне пройдет
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