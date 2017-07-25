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25 июля 2017, 14:43 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Чемпион мира в прыжках в длину британец Рутерфорд пропустит чемпионат мира-2017

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Действующий чемпион мира в прыжках в длину британец Грег Рутерфорд не выступит на домашнем чемпионате мира в Лондоне из-за травмы голеностопа, сообщается на официальном сайте Ассоциация легкой атлетики Великобритании.

Олимпийский чемпион 2012 года Рутерфорд заявил, что сделал все возможное, чтобы успеть восстановиться к турниру после повреждения связок голеностопа.

«Недавно я серьезно травмировал связки, лечение заняло больше времени, чем мы надеялись. Я не мог даже прыгать на тренировках, не говоря о выступлении на соревнованиях. Я по-настоящему опустошен», — сказал двукратный чемпион Европы и обладатель бронзовой награды Олимпийских игр 2016 года.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет 4—13 августа.
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