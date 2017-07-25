Чемпион мира в прыжках в длину британец Рутерфорд пропустит чемпионат мира-2017

Олимпийский чемпион 2012 года Рутерфорд заявил, что сделал все возможное, чтобы успеть восстановиться к турниру после повреждения связок голеностопа.

«Недавно я серьезно травмировал связки, лечение заняло больше времени, чем мы надеялись. Я не мог даже прыгать на тренировках, не говоря о выступлении на соревнованиях. Я по-настоящему опустошен», — сказал двукратный чемпион Европы и обладатель бронзовой награды Олимпийских игр 2016 года.