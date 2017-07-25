Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30488214/
25 июля 2017, 14:42 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлеты РФ получат премиальные за ЧМ, несмотря на нейтральный статус

НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты, которые примут участие в чемпионате мира 2017 года, получат зарплату и премиальные, несмотря на то, что будут выступать в нейтральном статусе. Об этом на встрече со спортсменами заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Участие в чемпионате мира примут 19 российских легкоатлетов чьи заявки были одобрены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Участие в чемпионате мира примут 19 российских легкоатлетов, чьи заявки были одобрены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

«Очень непростой сезон, мы с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) делаем все, чтобы как можно скорее восстановить в правах и саму федерацию, и всех вас. За вас переживает все наше спортивное сообщество. Ситуация сложная, но есть подвижки — Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило право на планирование и тестирование, в сентябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) будет проводить мониторинг. Надеемся, что к ноябрю ситуация разрешится», — сказал Колобков.

«Зарплаты и премиальные будут сохранены, несмотря на нейтральный флаг», — добавил министр спорта.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. На время отстранения IAAF разрешила ряду российских спортсменов, удовлетворяющих критериям организации, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Чемпион мира в прыжках в длину британец Рутерфорд пропустит чемпионат мира-2017

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Действующий чемпион мира в прыжках в длину британец Грег Рутерфорд не выступит на домашнем чемпионате мира в Лондоне из-за травмы голеностопа, сообщается на официальном сайте Ассоциация легкой атлетики Великобритании.
Еще 7 новостей  Все новости

Легкоатлеты РФ получат премиальные за ЧМ, несмотря на нейтральный статус

Губернатор Волгоградской области заверил Мутко, что аэропорт реконструируют в срок

Адамс: доклад Макларена стал основанием для недопуска к стартам десятков легкоатлетов РФ

Легкоатлеты РФ получат премиальные за ЧМ, несмотря на нейтральный статус

Губернатор Волгоградской области заверил Мутко, что аэропорт реконструируют в срок