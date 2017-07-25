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25 июля 2017, 14:30 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

IAAF не допустила Ухова и Адамса к международным стартам под нейтральным флагом

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Чемпион мира-2014 в тройном прыжке в помещении россиянин Люкман Адамс сообщил, что получил отказ от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на свой запрос об участии в международных соревнованиях под нейтральным флагом; по информации «Р-Спорт», аналогичный отказ получил и олимпийский чемпион Лондона в прыжках в высоту Иван Ухов.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. На данный момент 49 россиян допущены для участия в международных стартах под нейтральным флагом.

«Пятьдесят три человека, в том числе меня, не допустили на основании доклада Макларена», — сказал Адамс журналистам.

Также источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству «Р-Спорт», что отказ в допуске на выступления в международных стартах под нейтральным флагом получил и олимпийский чемпион-2012 по прыжкам в высоту Иван Ухов.

Министр спорта РФ Павел Колобков во вторник заявил, что Адамс отстранен не на основании доклада Макларена, а на основании «какой-то другой информации». «Специальная группа занимается рассмотрением заявок. Сейчас (глава ВФЛА Дмитрий) Шляхтин едет на конгресс IAAF, впервые у нас будет возможность выступить и доказать свою правоту», — сказал Колобков.
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Адамс: Доклад Макларена стал основанием для недопуска к стартам десятков легкоатлетов РФ

Адамс: Доклад Макларена стал основанием для недопуска к стартам десятков легкоатлетов РФ

НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Доклад главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена стал основанием для недопуска десятков российских легкоатлетов к международным стартам. Об этом ТАСС рассказал один из них — Люкман Адамс, победитель зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке.
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