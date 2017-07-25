IAAF не допустила Ухова и Адамса к международным стартам под нейтральным флагом

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. На данный момент 49 россиян допущены для участия в международных стартах под нейтральным флагом.

«Пятьдесят три человека, в том числе меня, не допустили на основании доклада Макларена», — сказал Адамс журналистам.

Также источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству «Р-Спорт», что отказ в допуске на выступления в международных стартах под нейтральным флагом получил и олимпийский чемпион-2012 по прыжкам в высоту Иван Ухов.

Министр спорта РФ Павел Колобков во вторник заявил, что Адамс отстранен не на основании доклада Макларена, а на основании «какой-то другой информации». «Специальная группа занимается рассмотрением заявок. Сейчас (глава ВФЛА Дмитрий) Шляхтин едет на конгресс IAAF, впервые у нас будет возможность выступить и доказать свою правоту», — сказал Колобков.