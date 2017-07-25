Адамс: Доклад Макларена стал основанием для недопуска к стартам десятков легкоатлетов РФ

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) на прошлой неделе сообщила, что отклонила заявки на участие в соревнованиях 53 российских спортсменов. Допуск на стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне имеют 19 российских легкоатлетов.

«Пришел ответ, в нем говорится о том, что я состою под личным номером в докладе Макларена. А там размещены записки сумасшедшего. Мне вменяется то, что я там упоминаюсь в связи с тем, что в 2007—2008 годах у меня был превышен уровень тестостерона. Но тогда я проходил официальный мониторинг и доказал, что это является моей природной особенностью, с этим разрешением я выступал на международных соревнованиях», — сказал Адамс.

«Тяжелая ситуация. У всех разные обоснования. Кому-то не хватило необходимых допинг-проб, а у кого-то другие записи из доклада. В основном на всех есть какие-то сноски, частично все эти люди упоминаются в докладе», — добавил спортсмен.

Адамс заявил, что все обвинения Малкарена необоснованны. «За счет таких, как я, он смог показать плоды своей работы», — подытожил легкоатлет.