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25 июля 2017, 14:28 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Адамс: Доклад Макларена стал основанием для недопуска к стартам десятков легкоатлетов РФ

НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Доклад главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена стал основанием для недопуска десятков российских легкоатлетов к международным стартам. Об этом ТАСС рассказал один из них — Люкман Адамс, победитель зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке.

Спортсмен заявил что все обвинения Малкарена необоснованны. Увеличить
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) на прошлой неделе сообщила, что отклонила заявки на участие в соревнованиях 53 российских спортсменов. Допуск на стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне имеют 19 российских легкоатлетов.

«Пришел ответ, в нем говорится о том, что я состою под личным номером в докладе Макларена. А там размещены записки сумасшедшего. Мне вменяется то, что я там упоминаюсь в связи с тем, что в 2007—2008 годах у меня был превышен уровень тестостерона. Но тогда я проходил официальный мониторинг и доказал, что это является моей природной особенностью, с этим разрешением я выступал на международных соревнованиях», — сказал Адамс.

«Тяжелая ситуация. У всех разные обоснования. Кому-то не хватило необходимых допинг-проб, а у кого-то другие записи из доклада. В основном на всех есть какие-то сноски, частично все эти люди упоминаются в докладе», — добавил спортсмен.

Адамс заявил, что все обвинения Малкарена необоснованны. «За счет таких, как я, он смог показать плоды своей работы», — подытожил легкоатлет.
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IAAF перед ЧМ заслушает доклад о ходе восстановления ВФЛА в организации

IAAF перед ЧМ заслушает доклад о ходе восстановления ВФЛА в организации

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Совет и конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) заслушают доклад главы рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.
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