Д. Медведев посетит открытие чемпионата России по лёгкой атлетике в Жуковском
Как стало известно «Чемпионату»,
премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит открытие чемпионата России по лёгкой атлетике, который пройдёт на стадионе «Метеор» в Жуковском 28—30 июля.
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Торжественное открытие соревнований запланировано на 28 июля и начнётся в 15:30 по московскому времени.
С 4 по 13 августа в Лондоне пройдёт чемпионат мира по лёгкой атлетике. Участие в соревнованиях примут 19 российских спортсменов, получивших допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Россияне выступят под нейтральным флагом.
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