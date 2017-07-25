Д. Медведев посетит открытие чемпионата России по лёгкой атлетике в Жуковском

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Торжественное открытие соревнований запланировано на 28 июля и начнётся в 15:30 по московскому времени.

С 4 по 13 августа в Лондоне пройдёт чемпионат мира по лёгкой атлетике. Участие в соревнованиях примут 19 российских спортсменов, получивших допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Россияне выступят под нейтральным флагом.