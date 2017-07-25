Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30487374/
25 июля 2017, 13:42 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Д. Медведев посетит открытие чемпионата России по лёгкой атлетике в Жуковском

Как стало известно «Чемпионату», премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит открытие чемпионата России по лёгкой атлетике, который пройдёт на стадионе «Метеор» в Жуковском 28—30 июля.

Как стало известно Чемпионату <nobr>премьер-министр</nobr> России Дмитрий <span class=error>Медведев</span> посетит открытие чемпионата России по лёгкой атлетике который пройдёт на стадионе Метеор в Жуковском <nobr>28—30 июля</nobr>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Торжественное открытие соревнований запланировано на 28 июля и начнётся в 15:30 по московскому времени.

С 4 по 13 августа в Лондоне пройдёт чемпионат мира по лёгкой атлетике. Участие в соревнованиях примут 19 российских спортсменов, получивших допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Россияне выступят под нейтральным флагом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера