IAAF перед ЧМ заслушает доклад о ходе восстановления ВФЛА в организации

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Совет и конгресс IAAF пройдут незадолго до старта чемпионата мира по легкой атлетике, который состоится в Лондоне с 4 по 13 августа.

«Как это и происходило начиная с 2016 года, независимый председатель рабочей группы IAAF Руне Андерсен представит свой доклад на совете IAAF, который на этот раз пройдет 31 июля. Также он представит свой доклад и на конгрессе IAAF 3 августа», — сообщили в пресс-службе.

На конгрессе IAAF также выступит глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Андерсен.

На время отстранения IAAF разрешила ряду российских спортсменов, удовлетворяющих критериям организации, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Предполагается, что на чемпионате мира выступят 19 российских легкоатлетов.