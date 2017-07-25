Женская сборная Казахстана не выступит в эстафете на чемпионате мира по легкой атлетике
Недавно, 23 июля, завершился срок выполнения нормативов на чемпионат мира по легкой атлетике. По итогам квалификационного периода, сборная Казахстана лишилась женской эстафетной команды, которой не удалось завоевать путевку в Лондон, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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До самого последнего момента ситуация с эстафетной командой 4 по 100 метров (женской) была неопределенной. Согласно регламенту, право выступить на ЧМ давалось восьми финалисткам мирового первенства по эстафетному бегу, а также восьми командам, которые имеют лучший текущий результат. То есть, 16.
«В данный момент женская эстафетная команда занимает 17 строчку в рейтинге, что не позволяет им принять участие в чемпионате мира. Команда не выступала на ЧМ по эстафетному бегу, где могла бы себе обеспечить путевку.
На прошедшем в Нассау чемпионате мира (по эстафетному бегу — прим.ред) в финале получилось так, что некоторые команды потеряли палочку, что является нарушением. Это привело к тому, что команда Эквадора, выступавшая в финале Б, и показавшая результат на секунду хуже нашей сборной, попала в Лондон напрямую. С учетом этого, казахстанская сборная сейчас занимает 17 место.
Вчера вел беседу с представителями IAAF, который сообщил, что в случае отказа одной из команд от участия, то Казахстан находится первым в списке, кто заменит ее. Но, в принципе, это нереальная ситуация.
Состав уже сформирован. Предлагали попробовать Ольге Сафроновой выступить на
Также в Лондон не поедет и Ирина Смольникова, которая имела лицензию, и должна была представлять Казахстан в марафоне. Однако, спортсменка получила травму, и не смогла полностью восстановиться.
Таким образом, состав сборной Казахстана, который отправится в Лондон, выглядит следующим образом.
— Ольга Рыпакова (тройной прыжок);
— Виктория Зябкина (100, 200 мтеров);
— Полина Репина (спортивная ходьба);
— Регина Рыкова (спортивная ходьба);
— Диана Айдосова (спортивная ходьба);
— Елена Наназиашвили (марафон);
— Мария Овчинникова (тройной прыжок);
— Георгий Шейко (спортивная ходьба).
Напомним, чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Всего будет разыграно 48 комплектов медалей.
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