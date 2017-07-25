Женская сборная Казахстана не выступит в эстафете на чемпионате мира по легкой атлетике

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До самого последнего момента ситуация с эстафетной командой 4 по 100 метров (женской) была неопределенной. Согласно регламенту, право выступить на ЧМ давалось восьми финалисткам мирового первенства по эстафетному бегу, а также восьми командам, которые имеют лучший текущий результат. То есть, 16.

«В данный момент женская эстафетная команда занимает 17 строчку в рейтинге, что не позволяет им принять участие в чемпионате мира. Команда не выступала на ЧМ по эстафетному бегу, где могла бы себе обеспечить путевку.

На прошедшем в Нассау чемпионате мира (по эстафетному бегу — прим.ред) в финале получилось так, что некоторые команды потеряли палочку, что является нарушением. Это привело к тому, что команда Эквадора, выступавшая в финале Б, и показавшая результат на секунду хуже нашей сборной, попала в Лондон напрямую. С учетом этого, казахстанская сборная сейчас занимает 17 место.

Вчера вел беседу с представителями IAAF, который сообщил, что в случае отказа одной из команд от участия, то Казахстан находится первым в списке, кто заменит ее. Но, в принципе, это нереальная ситуация.

Состав уже сформирован. Предлагали попробовать Ольге Сафроновой выступить на каком-нибудь старте, чтобы она могла выполнить норматив, так как ей оставалась всего одна сотая. Но, оказалось, у нее небольшая травма. И совместно с тренером они решили восстановиться, чтобы закончить сезон полноценно, — прокомментировал главный тренер сборной Григорий Егоров.

Также в Лондон не поедет и Ирина Смольникова, которая имела лицензию, и должна была представлять Казахстан в марафоне. Однако, спортсменка получила травму, и не смогла полностью восстановиться.

Таким образом, состав сборной Казахстана, который отправится в Лондон, выглядит следующим образом.

— Ольга Рыпакова (тройной прыжок);

— Виктория Зябкина (100, 200 мтеров);

— Полина Репина (спортивная ходьба);

— Регина Рыкова (спортивная ходьба);

— Диана Айдосова (спортивная ходьба);

— Елена Наназиашвили (марафон);

— Мария Овчинникова (тройной прыжок);

— Георгий Шейко (спортивная ходьба).

Напомним, чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Всего будет разыграно 48 комплектов медалей.