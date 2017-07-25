Тренер сборной РФ в группе прыжков Назаров не поедет на ЧМ-2017 по легкой атлетике

В понедельник ВФЛА направила в IAAF заявки на участие в чемпионате мира 20 легкоатлетов. Были одобрены 19 заявок, информатор Всемирного антидопингового агентства Юлия Степанова не допущена до соревнований. Также IAAF одобрила заявки 12 сопровождающих спортсменов сборной России, одна заявка была отклонена.

«Я не еду на чемпионат, потому что фактически все спортсмены будут с персональными тренерами. Там будут тренеры [Евгений] Загорулько и [Геннадий] Габрилян», — заявил Назаров.

«Если бы там было больше прыгунов, то хотелось бы поехать. Конечно, это интересное мероприятие, никогда не выезжал в качестве сопровождающего лица с нейтральной командой. Можно было бы ребятам помочь, но, повторюсь, почти все с персональными тренерами. Плюс представителем нашей команды будет опытная девушка Елена Орлова, она хорошо владеет языком, поэтому спортсмены не останутся без поддержки», — добавил он.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.