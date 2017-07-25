IAAF отклонила кандидатуру одного сопровождающего на ЧМ-2017

В понедельник ВФЛА направила в IAAF заявки на участие в чемпионате мира 20 легкоатлетов. Были одобрены 19 заявок, информатор Всемирного антидопингового агентства Юлия Степанова не допущена к соревнованиям в связи с отсутствием выполненного квалификационного норматива. Также IAAF одобрила заявки 12 сопровождающих спортсменов сборной России.

«Думаю, что 12 сопровождающих — это окончательный список, хотя там еще есть пара вопросов, которые мы постараемся поднять. Один из вопросов — наличие в делегации медицинских работников. Не одобрили одного сопровождающего, не буду называть фамилию, хотя мы думали, что он едет на сто процентов», — сказал Крупорушников.

«12 сопровождающих на 19 спортсменов — это нормальное соотношение. Раньше у нас было еще более жесткое соотношение, и если брать процентное соотношение, то в некоторых случаях был даже меньше, чем сейчас», — добавил он.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.