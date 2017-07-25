Чемпион мира в беге на 400 м с барьерами Бетт пропустит ЧМ-2017 в Лондоне
Действующий чемпион мира в беге на 400 м с барьерами кениец Николас Бетт не выступит на чемпионате мира 2017 года в Лондоне, который пройдёт с 4 по 13 августа, сообщает AFP.
Спортсмен получил травму малоберцовой кости и по этой причине пропустил национальный отбор в Кении. Бетт прошёл курс лечения в Финляндии, но полностью восстановиться не успел, так как болевые ощущения не пропали и риск рецидива достаточно велик.
На чемпионате мира в Пекине в 2015 году Бетт победил с результатом 47,79 секунды.
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