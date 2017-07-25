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25 июля 2017, 9:59 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

19 легкоатлетов РФ выступят на ЧМ-2017 в Лондоне под нейтральным флагом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций утвердила заявки 19 российских спортсменов на участие в чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций утвердила заявки 19 российских спортсменов на участие в чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом. Увеличить
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Соревнования пройдут с 4 по 13 августа.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон. Российские спортсмены
Мужчины
110 м/б — Сергей Шубенков.
Длина — Александр Меньков.
Шест — Илья Мудров.
Высота — Илья Иванюк, Данил Лысенко.
Диск — Виктор Бутенко.
Молот — Сергей Литвинов, Валерий Пронкин, Алексей Сокирский.
Ядро — Александр Лесной.
Ходьба, 20 км — Сергей Широбоков.
Десятиборье — Илья Шкуренёв.

Женщины
Длина — Дарья Клишина.
Шест — Анжелика Сидорова, Ольга Муллина.
Высота — Мария Ласицкене, Ирина Гордеева.
Копьё — Вера Ребрик.
Ходьба, 20 км — Клавдия Афанасьева.
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