Степанова не допущена к участию в ЧМ по легкой атлетике в Лондоне
МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова не допущена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) к участию в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в августе в Лондоне, остальные 19 заявок россиян одобрены. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.
Заявки на участие в турнире двадцати россиян, в том числе Степановой, были отправлены в понедельник, 24 июля.
«Мы получили официальный ответ из IAAF, в котором есть разрешение на участие в чемпионате мира 19 российских атлетов, а также 12 сопровождающих лиц, — рассказала Орлова. — На участие в чемпионате Степановой, которая была включена в список, разрешения нет».
Квалификационный норматив в женском беге на 800 метров равен 2 минутам 1 секунде и должен быть выполнен с 1 октября 2016 года по 23 июля 2017 года. Согласно статистическому сайту
В декабре 2014 года Степанова и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как «Секретное дело «Допинг». В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства, закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и последующим недопуском практически всех российских легкоатлетов к участию в Играх-2016.
Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.
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