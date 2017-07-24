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24 июля 2017, 19:32 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

IAAF подтвердила участие в ЧМ-2017 19 легкоатлетов РФ и 12 сопровождающих лиц

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в понедельник вечером подтвердила Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) участие в чемпионате мира в Лондоне 19 российских легкоатлетов и 12 сопровождающих спортсменов лиц, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) в понедельник вечером подтвердила Всероссийской федерации легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>) участие в чемпионате мира в Лондоне 19 российских легкоатлетов и 12 сопровождающих спортсменов лиц сообщила агентству Р-Спорт начальник отдела спортивных программ <span class=error>ВФЛА</span> Елена <span class=error>Орлова</span>. Увеличить
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Ранее Орлова заявила «Р-Спорт», что в понедельник ВФЛА отправит в IAAF итоговую заявку из 19 россиян на чемпионат мира, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Российские легкоатлеты, выполнившие норматив для допуска на старт и имеющие индивидуальные разрешения от IAAF, смогут выступить на чемпионате мира в нейтральном статусе.

«Только что пришел официальный ответ из IAAF с подтверждением участия наших спортсменов и их сопровождающих лиц в чемпионате мира в Лондоне — 19 спортсменов и 12 сопровождающих. В письме IAAF говорится: «Мы с удовольствием подтверждаем участие спортсменов, перечисленных ниже, в нейтральном статусе в предстоящем чемпионате мира IAAF в Лондоне», — сказала Орлова по телефону.

В заявку на чемпионат мира включены 19 спортсменов: Сергей Шубенков (бег с барьерами), Мария Ласицкене, Ирина Гордеева, Данил Лысенко, Илья Иванюк (все — прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Ольга Муллина, Илья Мудров (все — прыжки с шестом), Дарья Клишина, Александр Меньков (оба — прыжки в длину), Алексей Сокирский, Сергей Литвинов, Валерий Пронкин (все — метание молота), Вера Ребрик (метание копья), Сергей Широбоков, Клавдия Афанасьева (оба — спортивная ходьба), Александр Лесной (толкание ядра), Виктор Бутенко (метание диска), Илья Шкуренев (многоборье).

В качестве сопровождающего Шубенкова заявлен тренер легкоатлета Сергей Клевцов. Ласицкене будет сопровождать ее тренер Геннадий Габрилян. Сопровождающим Шкуренева заявлен Михаил Зацеляпин, Клишиной — Лорен Сигрейв, Сидоровой — Светлана Абрамова, Муллиной — Михаил Кучеряну, Лысенко — Евгений Загорулько, Пронкина — Вадим Херсонцев, Менькова — Сергей Мочалов, Мудрова — Владимир Руденко, Широбокова — Марис Петерсон, Ребрик — Ярослав Литвинов.
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МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова не допущена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) к участию в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в августе в Лондоне, остальные 19 заявок россиян одобрены. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.
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