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24 июля 2017, 13:29 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

ВФЛА отправит в IAAF итоговую заявку на ЧМ, в которую включены 19 легкоатлетов РФ

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в понедельник отправит в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) итоговый список из 19 российских легкоатлетов, заявленных для участия в чемпионате мира в Лондоне, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.

<em>МОСКВА 24 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Елена <span class=error>Дьячкова</span>. </em>Всероссийская федерация легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>) в понедельник отправит в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) итоговый список из 19 российских легкоатлетов заявленных для участия в чемпионате мира в Лондоне сообщила агентству Р-Спорт начальник отдела спортивных программ <span class=error>ВФЛА</span> Елена <span class=error>Орлова</span>. Увеличить
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В понедельник истекает срок подачи заявок на чемпионат мира, который пройдет 4—13 августа в Лондоне. Российские легкоатлеты, имеющие норматив для допуска на старт и индивидуальные разрешения от IAAF, смогут выступить на турнире в нейтральном статусе.

«Срок подачи заявок истекает в полночь по Монако. Сегодня мы отправим итоговый список спортсменов в IAAF. Все, кто получил разрешение от IAAF и имеют норматив, включены в заявку. Это 19 человек», — сказала Орлова по телефону.

Таким образом, в заявку на чемпионат мира включены: Сергей Шубенков (бег с барьерами), Мария Ласицкене, Ирина Гордеева, Данил Лысенко, Илья Иванюк (все — прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Ольга Муллина (обе — прыжки с шестом), Дарья Клишина, Александр Меньков (оба — прыжки в длину), Алексей Сокирский, Сергей Литвинов, Валерий Пронкин (все — метание молота), Илья Мудров (прыжки с шестом), Вера Ребрик (метание копья), Сергей Широбоков, Клавдия Афанасьева (оба — спортивная ходьба), Александр Лесной (толкание ядра), Виктор Бутенко (метание диска), Илья Шкуренев (многоборье).
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