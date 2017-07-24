Видео поступка Скворцовой на награждении стало хитом сети, набрав свыше 1,7 млн просмотров

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О случившемся написали многие мировые средства массовой информации. Пользователи соцсетей делятся видео, указывая, что гордятся поступком девушки.

В видеоролике заметно, как изменилось выражение лица спортсменки, когда зазвучали первые ноты чужого гимна. Как стало известно позднее, вместо белорусского зазвучал гимн Боснии и Герцеговины.

19-летнюю белорусскую спортсменку попросили вернуться пьедестал, грозя дисквалификацией. Но белоруска все равно отказалась участвовать в церемонии. Спустя какое-то время организаторы ЧЕ извинились перед Виолеттой Скворцовой и сообщили, что будет проведено повторное награждение, где прозвучит белорусский гимн.

Спортсменка так прокомментировала свой уход с церемонии награждения: «Стало очень обидно. Со стороны организаторов это было огромное упущение. Я подождала, пока поднимется наш флаг, после сошла с пьедестала. Там и стояла до конца гимна какой-то страны. Я понимала, что нарушаю процедуру церемонии награждения и могут последовать санкции вплоть до лишения медали. Но в тот момент мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины, за которую я выступаю». Также она добавила: «Я считаю, что нужно уважать и любить свою Родину. Я патриотка. Я родилась в Беларуси, которая очень красивая. Мою любовь к Родине невозможно выразить словами. Я всегда скучаю по дому, где бы ни была. Я достаточно во многих странах побывала, поездила по миру и каждый раз возвращаюсь в Беларусь с радостью».

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Скворцова прокомментировала свой уход с церемонии награждения на юниорском ЧЕ’Я понимала, что нарушаю процедуру церемонии награждения и могут последовать санкции вплоть до лишения медали. Но в тот момент мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины, за которую я выступаю, — сказала Виолетта Скворцова.

Юниорский ЧЕ по легкой атлетике проходил с 20 по 23 июля в итальянском Гроссето. Виолетта Скворцова стала лучшей в тройном прыжке.