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24 июля 2017, 12:09 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Видео поступка Скворцовой на награждении стало хитом сети, набрав свыше 1,7 млн просмотров

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеоролик, на котором видно, как огорчилась белорусская спортсменка Виолетта Скворцова и ушла с победного пьедестала из-за того, что на церемонии награждения на юниорском ЧЕ по легкой атлетике по ошибке включили гимн другой страны, получил огромную популярность в сети. Ролик был размещен 22 июля, а на утро 24 июля у него свыше 1,7 млн просмотров, и число просмотров продолжает расти.

В видеоролике заметно как изменилось выражение лица спортсменки когда зазвучали первые ноты чужого гимна. Как стало известно позднее вместо белорусского зазвучал гимн Боснии и Герцеговины. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

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О случившемся написали многие мировые средства массовой информации. Пользователи соцсетей делятся видео, указывая, что гордятся поступком девушки.

В видеоролике заметно, как изменилось выражение лица спортсменки, когда зазвучали первые ноты чужого гимна. Как стало известно позднее, вместо белорусского зазвучал гимн Боснии и Герцеговины.

19-летнюю белорусскую спортсменку попросили вернуться пьедестал, грозя дисквалификацией. Но белоруска все равно отказалась участвовать в церемонии. Спустя какое-то время организаторы ЧЕ извинились перед Виолеттой Скворцовой и сообщили, что будет проведено повторное награждение, где прозвучит белорусский гимн.

Спортсменка так прокомментировала свой уход с церемонии награждения: «Стало очень обидно. Со стороны организаторов это было огромное упущение. Я подождала, пока поднимется наш флаг, после сошла с пьедестала. Там и стояла до конца гимна какой-то страны. Я понимала, что нарушаю процедуру церемонии награждения и могут последовать санкции вплоть до лишения медали. Но в тот момент мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины, за которую я выступаю». Также она добавила: «Я считаю, что нужно уважать и любить свою Родину. Я патриотка. Я родилась в Беларуси, которая очень красивая. Мою любовь к Родине невозможно выразить словами. Я всегда скучаю по дому, где бы ни была. Я достаточно во многих странах побывала, поездила по миру и каждый раз возвращаюсь в Беларусь с радостью».

Скворцова прокомментировала свой уход с церемонии награждения на юниорском ЧЕ’Я понимала, что нарушаю процедуру церемонии награждения и могут последовать санкции вплоть до лишения медали. Но в тот момент мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины, за которую я выступаю, — сказала Виолетта Скворцова.

Юниорский ЧЕ по легкой атлетике проходил с 20 по 23 июля в итальянском Гроссето. Виолетта Скворцова стала лучшей в тройном прыжке.

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