Видео поступка Скворцовой на награждении стало хитом сети, набрав свыше 1,7 млн просмотров
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеоролик, на котором видно, как огорчилась белорусская спортсменка Виолетта Скворцова и ушла с победного пьедестала
из-за того, что на церемонии награждения на юниорском ЧЕ по легкой атлетике по ошибке включили гимн другой страны, получил огромную популярность в сети. Ролик был размещен 22 июля, а на утро 24 июля у него свыше 1,7 млн просмотров, и число просмотров продолжает расти.
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Видимо, что-то случилось...
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О случившемся написали многие мировые средства массовой информации. Пользователи соцсетей делятся видео, указывая, что гордятся поступком девушки.
В видеоролике заметно, как изменилось выражение лица спортсменки, когда зазвучали первые ноты чужого гимна. Как стало известно позднее, вместо белорусского зазвучал гимн Боснии и Герцеговины.
19-летнюю белорусскую спортсменку попросили вернуться пьедестал, грозя дисквалификацией. Но белоруска все равно отказалась участвовать в церемонии. Спустя
Спортсменка так прокомментировала свой уход с церемонии награждения: «Стало очень обидно. Со стороны организаторов это было огромное упущение. Я подождала, пока поднимется наш флаг, после сошла с пьедестала. Там и стояла до конца гимна
Скворцова прокомментировала свой уход с церемонии награждения на юниорском ЧЕ’Я понимала, что нарушаю процедуру церемонии награждения и могут последовать санкции вплоть до лишения медали. Но в тот момент мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины, за которую я выступаю, — сказала Виолетта Скворцова.
Юниорский ЧЕ по легкой атлетике проходил с 20 по 23 июля в итальянском Гроссето. Виолетта Скворцова стала лучшей в тройном прыжке.
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