Белорусы завоевали 7 наград юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике

В медальной копилке белорусов две награды высшей пробы — обладателями золотых медалей стали Виолетта Скворцова (тройной прыжок) и Максим Недосеков (прыжки в высоту). Еще пять раз белорусских спортсменов стали обладателями серебряных медалей: Карина Таранда (прыжки в высоту), Алексей Котковец (метание копья), Татьяна Шабанова (бег на 3000 м с препятствиями), Александр Шиманович (метание молота), Глеб Жук (метание диска). В общекомандном медальном зачете сборная Беларуси заняла 9-е место. Первое место у спортсменов Германии — 13 наград (5 золотых, 7 серебряных, 1 бронзовая), второе место у команды Великобритании — 19 (5, 6, 8), третье у сборной Украины — 6 (4, 1, 1). Всего на пьедестал почета юниорского первенства Старого Света поднимались представители 30 стран.

Меньше чем через две недели в Лондоне стартует главный старт легкоатлетического сезона — чемпионат мира. Не исключено, что кто-то из белорусских медалистов юниорского ЧЕ получит возможность выступить среди сильнейших легкоатлетов планеты. В частности, это касается Максима Недосекова, который преодолел планку на высоте 2 м 33 см. Это лучший результат сезона в мире для 20-летних спортсменов и третий вообще. Лидером мирового сезона является катарский прыгун Мутаз Эсса Баршим — 2 м 38 см, представитель Германии Матеуш Пшибылко взял 2 м 35 см. Мировое первенство-2017 пройдет с 4 по 13 августа на Олимпийском стадионе британской столицы.