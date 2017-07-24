Белорусы завоевали 7 наград юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты завоевали 7 наград на юниорском чемпионате Европы в итальянском Гроссето, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В медальной копилке белорусов две награды высшей пробы — обладателями золотых медалей стали Виолетта Скворцова (тройной прыжок) и Максим Недосеков (прыжки в высоту). Еще пять раз белорусских спортсменов стали обладателями серебряных медалей: Карина Таранда (прыжки в высоту), Алексей Котковец (метание копья), Татьяна Шабанова (бег на 3000 м с препятствиями), Александр Шиманович (метание молота), Глеб Жук (метание диска). В общекомандном медальном зачете сборная Беларуси заняла 9-е место. Первое место у спортсменов Германии — 13 наград (5 золотых, 7 серебряных, 1 бронзовая), второе место у команды Великобритании — 19 (5, 6, 8), третье у сборной Украины — 6 (4, 1, 1). Всего на пьедестал почета юниорского первенства Старого Света поднимались представители 30 стран.
Меньше чем через две недели в Лондоне стартует главный старт легкоатлетического сезона — чемпионат мира. Не исключено, что
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter