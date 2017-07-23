Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30468115/
23 июля 2017, 18:03 | Летние: Легкая атлетика | Lenta.Ru

Ушедшая с награждения из-за ошибки с гимном белоруска объяснила свой поступок

Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова объяснила, почему ушла с церемонии награждения юношеского чемпионата Европы по легкой атлетике. Ее слова приводит сайт Белорусской федерации легкой атлетики.

«Стало очень обидно за страну, за себя. Со стороны организаторов — это было огромное упущение. Я подождала, пока поднимется наш флаг, а после сошла с пьедестала, там и стояла до конца гимна какой-то страны. Мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины, за которую я выступаю», — заявила Скворцова.

22 июля 19-летняя белоруска одержала победу в тройном прыжке. На церемонии награждения организаторы перепутали гимн Белоруссии, спустя какое-то время спортсменка покинула пьедестал. Несмотря на уговоры официальных лиц, она отказалась возвращаться. Позднее ей принесли извинения и провели повторную церемонию, во время которой включили уже правильный гимн.

Чемпионат Европы по легкой атлетике U-20 проходит в итальянском Гроссето с 20 по 23 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Гуменюк призналась, что пока не готова для борьбы на чемпионате мира по легкой атлетике

Гуменюк призналась, что пока не готова для борьбы на чемпионате мира по легкой атлетике

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Ирина Гуменюк, выступающая в тройном прыжке, с нынешними показателями не готова для серьезной борьбы на чемпионате мира. Об этом спортсменка заявила журналистам.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса