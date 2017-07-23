Ушедшая с награждения из-за ошибки с гимном белоруска объяснила свой поступок
Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова объяснила, почему ушла с церемонии награждения юношеского чемпионата Европы по легкой атлетике. Ее слова приводит сайт Белорусской федерации легкой атлетики.
«Стало очень обидно за страну, за себя. Со стороны организаторов — это было огромное упущение. Я подождала, пока поднимется наш флаг, а после сошла с пьедестала, там и стояла до конца гимна
22 июля 19-летняя белоруска одержала победу в тройном прыжке. На церемонии награждения организаторы перепутали гимн Белоруссии, спустя
Чемпионат Европы по легкой атлетике U-20 проходит в итальянском Гроссето с 20 по 23 июля.
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