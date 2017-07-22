Гуменюк призналась, что пока не готова для борьбы на чемпионате мира по легкой атлетике

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу на стадионе «Салют Гераклион» в рамках «Гераклиады-2017» Гуменюк стала победительницей соревнований в тройном прыжке, показав результат 14,01 метра. Однако спортсменка, которая имеет разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом, не смогла выполнить обязательный норматив для участия в чемпионате мира — 14,10 метра.

«Сегодня у меня была последняя попытка выполнить норматив, и поэтому очень хотелось это сделать, я боролась за каждый сантиметр, но, видимо, этот чемпионат мира не для меня, значит, так надо. Конечно, обидно, в голове я ориентируюсь на другие цифры и понимаю, что с такими результатами не смогу бороться за медали, а ехать просто так не хочу. На самом деле, я сейчас счастлива, что была здесь, что прыгнула за 14 метров, что кого-то порадовала», — заявила Гуменюк.

Личный рекорд Гуменюк, установленный в 2013 году, составляет 14,58 метров. «В 2015 году у меня была серьезная операция, после которой был вариант, что я не вернусь в спорт. Для меня результат 14 метров сейчас — уже победа, потому что было страшно, но я справилась, постепенно привыкаю к этим цифрам, надеюсь, что дальше будут более высокие результаты», — рассказала спортсменка.

По словам Гуменюк, условия на стадионе «Салют Гераклион» позволяют проводить соревнования по легкой атлетике на самом высоком уровне. «Я готова была соревноваться на бетоне, чтобы использовать свой шанс. Когда я увидела этот стадион, то поняла, что дорожка отличная, все очень хорошо расположено, ветер не гуляет. Это фантастический стадион для легкоатлетических соревнований», — заключила Гуменюк.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.