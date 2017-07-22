Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30464558/
22 июля 2017, 17:30 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Гуменюк и Прокопенко не смогли выполнить норматив в тройном прыжке для участия в ЧМ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российские легкоатлетки Ирина Гуменюк и Виктория Прокопенко не смогли выполнить норматив в тройном прыжке для участия в чемпионате мира.

Соревнования в тройном прыжке среди женщин прошли в рамках «Гераклиады-2017» на стадионе «Салют Гераклион». В своей лучшей попытке Гуменюк показала результат 14,01 метра и стала победительницей турнира. Прокопенко стала второй, прыгнув в лучшей попытке на 13,76 метра. Нормативом для участия в чемпионате мира для женщин в тройном прыжке является результат 14,10 метра.

Гуменюк и Прокопенко имеют разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на выступление в международных стартах в нейтральном статусе.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Гуменюк призналась, что пока не готова для борьбы на чемпионате мира по легкой атлетике

Гуменюк призналась, что пока не готова для борьбы на чемпионате мира по легкой атлетике

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Ирина Гуменюк, выступающая в тройном прыжке, с нынешними показателями не готова для серьезной борьбы на чемпионате мира. Об этом спортсменка заявила журналистам.
Еще 7 новостей  Все новости

Международный день бокса будет ежегодно отмечаться 22 июля

Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса

Венгерский рассинхрон: FINA переименовала синхронное плавание в артистическое

Международный день бокса будет ежегодно отмечаться 22 июля

Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса