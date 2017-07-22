Гуменюк и Прокопенко не смогли выполнить норматив в тройном прыжке для участия в ЧМ

Соревнования в тройном прыжке среди женщин прошли в рамках «Гераклиады-2017» на стадионе «Салют Гераклион». В своей лучшей попытке Гуменюк показала результат 14,01 метра и стала победительницей турнира. Прокопенко стала второй, прыгнув в лучшей попытке на 13,76 метра. Нормативом для участия в чемпионате мира для женщин в тройном прыжке является результат 14,10 метра.

Гуменюк и Прокопенко имеют разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на выступление в международных стартах в нейтральном статусе.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.