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https://sport.mail.ru/news/athletics/30464083/
22 июля 2017, 15:52 | Летние: Легкая атлетика | Прессбол

Вадим Девятовский: Я сам был приятно удивлен. Это ведь поступок! Поступок юного человека со стержнем

Глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский рассказал корреспонденту Pressball.by, что он не ожидал такого проявления гражданской позиции от столь юной спортсменки — чемпионки Европы среди юниоров в тройном прыжке Виолетты Скворцовой.

Во время церемонии награждения спортсменки вместо белорусского гимна ошибочно был включен гимн Боснии и Герцеговины, после чего Виолетта без каких-либо советов со стороны представителей юниорской сборной покинула верхнюю ступеньку пьедестала и отказалась возвращаться на нее под звуки чужого гимна даже под угрозой возможной дисквалификации.

Честно говоря, я сам был приятно удивлен. Не растерялась девочка, даже угрозы дисквалификации не испугалась. Это ведь поступок! Поступок юного человека со стержнем.

В этим минуты в итальянском Гроссето проходит повторная церемония награждения Виолетты Скворцовой.

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