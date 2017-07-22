Вадим Девятовский: Я сам был приятно удивлен. Это ведь поступок! Поступок юного человека со стержнем

Во время церемонии награждения спортсменки вместо белорусского гимна ошибочно был включен гимн Боснии и Герцеговины, после чего Виолетта без каких-либо советов со стороны представителей юниорской сборной покинула верхнюю ступеньку пьедестала и отказалась возвращаться на нее под звуки чужого гимна даже под угрозой возможной дисквалификации.

Честно говоря, я сам был приятно удивлен. Не растерялась девочка, даже угрозы дисквалификации не испугалась. Это ведь поступок! Поступок юного человека со стержнем.

В этим минуты в итальянском Гроссето проходит повторная церемония награждения Виолетты Скворцовой.