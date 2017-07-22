Ольга Рыпакова заняла 6-е место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако
Неудачное выступление перед чемпионатом мира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ольга Рыпакова выступила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако. Казахстанская легкоатлетка показала 6-й результат среди 8 спортсменок. Лучшей была олимпийская чемпионка Рио-2016 Катерине Ибаргуэн из Колумбии. Второе место в Монако заняла обладательница серебра последней Олимпиады венесуэлка Юлимар Рохас. Ямайская спортсменка Кимберли Уильямс была третьей. Следующий старт в «Бриллиантовой лиге» с участием Ольги пройдет 20 августа в британском Бирмингеме, а до этого казахстанская прыгунья выступит на мировом первенстве, которое состоится
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter