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22 июля 2017, 11:45 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Ходок Широбоков победил на молодёжном ЧЕ по лёгкой атлетике

Россиянин Сергей Широбоков победил в соревнованиях по спортивной ходьбе на 10 км в рамках молодёжного чемпионата Европы по лёгкой атлетике в Гросетто.

Сергей выступал под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской Федерации лёгкой атлетики. Вторым стал испанец Хосе Мануэль Перес, а замкнул тройку призёров украинец Эдуард Забуженко.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы среди молодёжи. Гросетто, Италия
Спортивная ходьба. Мужчины. 10 км.

1. Сергей Широбоков (Россия) — 43.21,29.
2. Хосе Мануэль Перес (Испания) — 44.17,23.
3. Эдуард Забуженко (Украина) — 44.22,16.
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