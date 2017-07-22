Церемония награждения юной белорусской чемпионки Европы состоится повторно

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Обладательницей золотой медали стала Виолетта Скворцова, которая выиграла соревнования в тройном прыжке с результатом 14 м 21 см.

Во время церемонии награждения из-за технической ошибки заиграл гимн другой страны. Организаторы быстро поняли серьезность своей промашки и, предваряя подготовленный белорусской стороной протест, принесли извинения и предложили провести церемонию награждения повторно.

Извинения были приняты, спортсменкам заново вручат награды. Показательным моментом этой истории стало поведение белорусской спортсменки. Виолетта без каких-либо советов со стороны представителей сборной покинула верхнюю ступеньку пьедестала и отказалась подниматься туда даже под угрозой возможной дисквалификации.

В активе белорусских спортсменов пока две награды юниорского первенства: золото Виолетты Скворцовой и серебро метателя молота Александра Шимановича.

В Гроссето Беларусь представляют 25 молодых легкоатлетов. Соревнования завершатся 23 июля.