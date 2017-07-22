Церемония награждения юной белорусской чемпионки Европы состоится повторно
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неприятный инцидент произошел в итальянском Гроссето во время награждения победительницы юниорского ЧЕ по легкой атлетике белоруски Виолетты Скворцовой, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Обладательницей золотой медали стала Виолетта Скворцова, которая выиграла соревнования в тройном прыжке с результатом 14 м 21 см.
Во время церемонии награждения
Извинения были приняты, спортсменкам заново вручат награды. Показательным моментом этой истории стало поведение белорусской спортсменки. Виолетта без
В активе белорусских спортсменов пока две награды юниорского первенства: золото Виолетты Скворцовой и серебро метателя молота Александра Шимановича.
В Гроссето Беларусь представляют 25 молодых легкоатлетов. Соревнования завершатся 23 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter